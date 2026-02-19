Goal.com
أحمد فرهود

صراع إنجليزي للتعاقد مع سعود عبدالحميد.. وتفاصيل مثيرة في "اتفاقية لانس وروما"

سعود عبدالحميد يتألق مع نادي لانس مؤخرًا..

اشتعل صراع إنجليزي؛ للتعاقد مع النجم الدولي السعودي سعود عبدالحميد، ظهير أيمن نادي روما الإيطالي "المُعار" إلى لانس الفرنسي، خلال الميركاتو الصيفي القادم.

سعود البالغ من العمر 26 سنة، انضم إلى لانس في صيف عام 2025؛ قادمًا من صفوف روما على سبيل الإعارة، حتى 30 يونيو 2026.

    نيوكاسل يونايتد.. إعجاب بإمكانات سعود عبدالحميد

    وفي هذا السياق.. كشف الصحفي الرياضي جرايم بايلي عبر "teamtalk"، عن رغبة قوية من نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي، المملوك لصندوق الاستثمارات السعودي؛ للتعاقد مع الظهير الدولي سعود عبدالحميد، في الميركاتو الصيفي القادم.

    بايلي أوضح أن صندوق الاستثمارات، لا يضغط على الإدارة الرياضية في نيوكاسل، للتعاقد مع سعود في الصيف القادم، لكونه لاعبًا سعوديًا؛ وإنما لأنه فرصة في السوق، في ظل احتياج الفريق لظهير أيمن جديد.

    وأشار بايلي إلى أن مسؤولي نيوكاسل، تابعوا سعود بالفعل في إحدى مباريات فريقه الحالي لانس؛ وتحديدًا ضد باريس إف سي، في الجولة 22 من مسابقة الدوري الفرنسي.

    وشدد الصحفي الرياضي على أن الظهير الدولي السعودي، حصل على إعجاب المسؤولين؛ وذلك في ظل صناعته هدفين، خلال هذه المباراة.

    نادٍ إنجليزي آخر "يستسفر" عن سعود عبدالحميد

    لم ينتهِ الأمر هُنا.. الصحفي الرياضي جرايم بايلي أعلن رغبة نادي إنجليزي آخر، في التعاقد مع الظهير الدولي السعودي سعود عبدالحميد، في الميركاتو الصيفي القادم.

    وأكد بايلي أن النادي الإنجليزي الآخر، الذي يرغب في التعاقد مع سعود البالغ من العمر 26 سنة؛ هو إيفرتون.

    وأضاف الصحفي الرياضي: "إيفرتون استفسر بالفعل عن سعود، خلال الفترة الماضية؛ ما يزيد من حدة المنافسة على الصفقة، مع نادي نيوكاسل يونايتد".

    لانس.. رغبة في شراء سعود عبدالحميد ولكن!

    وأخيرًا.. كشف الصحفي الرياضي جرايم بايلي عن أن نادي لانس الفرنسي نفسه، يريد تفعيل بند "شراء" الظهير الدولي السعودي سعود عبدالحميد؛ من فريق العاصمة الإيطالية روما، بشكلٍ نهائي.

    إلا أن بايلي تحدث عن تفاصيل مثيرة في عقد إعارة سعود، من روما إلى لانس، خلال الميركاتو الصيفي الماضي.

    هذه التفاصيل هي وجود "بند" يسمح لنادي روما؛ بإعادة شراء سعود مرة أخرى - مقابل مبلغ معين -، حال ضمه لانس بشكلٍ نهائي.

    وهُنا.. أكد بايلي أن مسؤولي النادي الفرنسي؛ يشعرون أن روما يريد حدوث هذا السيناريو:

    * أولًا: قيام لانس بتفعيل بند شراء سعود نهائيًا.

    * ثانيًا: إعادة روما شراء اللاعب بعد ذلك.

    * ثالثًا: تسويق روما لسعود بمبلغ أعلى بكثير.

    أي أن مسؤولي روما، يخططون للاستفادة ماليًا من سعود "مرتين"؛ وذلك بعد ارتفاع قيمته السوقية، مع فريق لانس الأول لكرة القدم.

    مسيرة سعود عبدالحميد مع عالم الساحرة المستديرة

    بدأ سعود عبدالحميد البالغ من العمر 26 سنة، مسيرته الكروية في نادي الاتحاد؛ حيث تدرج في مختلف فئاته السنية، قبل الصعود إلى الفريق الأول صيف 2018.

    ومع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد؛ لعب سعود 89 مباراة رسمية في مختلف المسابقات، مسجلًا هدفين وصانعًا 9 آخرين.

    وفاجأ سعود الشارع الرياضي السعودي بالكامل؛ عندما قرر الرحيل عن الاتحاد في يناير 2022، والانضمام إلى صفوف عملاق الرياض الهلال.

    ومثّل النجم الدولي الفريق الهلالي، في 115 مباراة رسمية بمختلف المسابقات، سجل خلالها 5 أهداف وصنع 18 آخرين؛ لينتقل بعدها إلى نادي روما، وتحديدًا صيف 2024.

    وبقميص روما.. سجل سعود هدفًا وصنع آخر، خلال 8 مباريات رسمية في مختلف المسابقات؛ وذلك خلال الموسم الرياضي الماضي 2024-2025.

    ونظرًا لعدم حصوله على فرصة كبيرة مع روما؛ انضم سعود إلى لانس الفرنسي صيف 2025، على سبيل الإعارة.

    وحتى الآن.. شارك سعود عبدالحميد في 18 مباراة مع فريق لانس الأول لكرة القدم؛ مسجلًا خلالها هدفًا، وصانعًا 4 تمريرات حاسمة.

