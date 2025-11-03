أخبار الانتقالات | برشلونة يُحدد شرط ضم راشفورد نهائيًا من مانشستر يونايتد، وكييزا يؤجل حسم مستقبله

كشف الصحفي الإيطالي الشهير فابريتسيو رومانو عن موقف النجم فيديريكو كييزا من مستقبله مع نادي ليفربول، بعد الجدل الذي أثير حول إمكانية رحيله في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وقال رومانو عبر قناته في يوتيوب إن بداية الموسم كانت غريبة بالنسبة للاعب الإيطالي، موضحًا أن "الخطة في بداية الصيف كانت رحيل كييزا، لكن الأمور تغيّرت عدة مرات مع المدرب آرني سلوت وإدارة النادي".

وأضاف: "رغبة كييزا حاليًا هي إكمال الموسم مع ليفربول ثم تقييم مستقبله في الصيف. عندما يقول علنًا "أريد البقاء والمنافسة على مركزي"، فهو يعني ذلك بالفعل، إذ يرغب في الاستمرار مع الفريق".

وأشار رومانو إلى أن مشاركة كييزا تبقى العامل الحاسم في تحديد مستقبله، قائلاً: "إذا لم يحصل على دقائق كافية، فلن يكون مفاجئًا أن تعود الأندية الإيطالية في يناير لمحاولة التعاقد معه مجددًا، لكن في الوقت الراهن، رغبة ليفربول واللاعب هي الاستمرار سويًا".

وختم رومانو بأن انتقال كييزا في يناير لن يكون سهلًا، مؤكدًا أن الاهتمام بضم اللاعب لا يزال قائمًا، وأن الفترة المقبلة ستكون حاسمة في تحديد مصيره.