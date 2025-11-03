Getty Images
المنافسة تشتعل بسبب الشرط الجزائي.. هاري كين يفكر في الانضمام لبرشلونة!
كين يبرز كهدف رئيسي لبرشلونة
يرتبط كين بعقد مع بايرن حتى يونيو 2027، ولكن لديه شرط جزائي في عقده قد يسمح له بمغادرة النادي مقابل مبلغ لا يتجاوز 57 مليون جنيه إسترليني (65 مليون يورو) بدءًا من الصيف المقبل.
مما لا شك فيه أن عددًا من أكبر أندية أوروبا ستسعى وراء توقيع "آلة الأهداف"، وقد برز برشلونة كواحد من أبرز المنافسين.
يحتاج البلوجرانا إلى مهاجم جديد لقيادة خط هجومهم في حال رحيل روبرت ليفاندوفسكي عن النادي في نهاية عقده، الذي ينتهي في يونيو 2026.
وفقًا لصحيفة SPORT، فإن جوليان ألفاريز لاعب أتلتيكو مدريد هو هدفهم الأسمى، لكن قد يكون التعاقد معه مكلفًا للغاية لجلبه من العاصمة الإسبانية إلى كتالونيا. كما يبدو إرلينج هالاند لاعب مانشستر سيتي خارج متناول القدرات المالية لبرشلونة الذي يعاني من ضائقة مالية.
ويشير التقرير إلى أن النادي يدرس الآن كين كخيار عملي أكثر من الخيارات الهجومية الشابة. وقد أجرى النادي مقارنات بين الهداف التاريخي لإنجلترا وليفاندوفسكي، الذي انضم إلى النادي في صفقة انتقال حر بعد عدد من المواسم الحافلة بالأهداف في بافاريا. وقد أثبت المهاجم البولندي الأسطوري نجاحًا هائلاً في كامب نو، وعلى الرغم من بلوغه 37 عامًا الآن، إلا أن غزارته التهديفية لم تتراجع.
ومثل ليفاندوفسكي، لم يعتمد كين أبدًا على السرعة في براعته التهديفية ويمكنه الأداء على أعلى مستوى لفترة طويلة في الثلاثينيات من عمره. وبالنظر إلى ذلك، فإن دفع أكثر من 50 مليون جنيه إسترليني لمهاجم يبلغ من العمر 32 عامًا ولا يزال في ذروة عطائه قد يظل استثمارًا قويًا، خاصة إذا تمكنوا من الاستفادة من أربع أو خمس سنوات من عطاء اللاعب الإنجليزي.
السباق على كين يشتد
سيواجه برشلونة منافسة قوية إذا قرر التحرك لضم كين. ومما لا شك فيه أن أندية الدوري الإنجليزي الممتاز ستحاول إغراء المهاجم بالعودة إلى الدوري الذي لا يزال بإمكانه فيه تحطيم رقم آلان شيرر القياسي لأكبر عدد من الأهداف.
سيحلم توتنهام هوتسبير بإعادة نجم أكاديميته السابق إلى شمال لندن، ولكن في حال استمر انعدام الانسجام والأداء الضعيف، فمن غير المرجح أن يتمكن سبيرز من مضاهاة الراتب أو متطلبات اللعب في دوري أبطال أوروبا التي سيطلبها كين.
ستكون الأندية في المملكة العربية السعودية قادرة على تقديم عروض تفوق أي عروض عقود مربحة أخرى بمراحل، ويمكن أن تقدم لمهاجم بايرن مبالغ نقدية خيالية. قد يكون الانتقال إلى الدوري السعودي للمحترفين أمرًا واردًا، ولكن من المفترض أن كين ينتظر حتى نهاية الموسم الحالي قبل أن يقرر أين ستكون وجهته التهديفية التالية.
بايرن ميونخ يطمح إلى المجد
قبل كل شيء، لا يزال كين لاعبًا في بايرن وقد يرغب حتى في البقاء في ألمانيا حيث يقدم أفضل مستويات في مسيرته.
فمع 25 هدفًا وأربع تمريرات حاسمة في 20 مباراة، يبدو العملاق البافاري مناسبًا تمامًا لكين.
فاز فريق فينسنت كومباني بلقب الدوري الألماني (بوندسليجا) الموسم الماضي ويبدو أنه في طريقه لحسم اللقب مجددًا هذا العام، مع وجود كين في قلب هذا الانتصار.
وبينما منح النادي المهاجم أول لقب كبير في مسيرته، فإن الفوز بدوري أبطال أوروبا هو حلم لم يُخفه كين. إذا فشل بايرن في رفع الكأس هذا الموسم، فقد يجرب المهاجم حظه في مكان آخر.
صراع عمالقة أوروبا
يمكن لبايرن وكين إظهار مدى قوة أوراق اعتمادهما كأبطال لأوروبا عندما يواجهون حامل اللقب الحالي للبطولة، باريس سان جيرمان، غدًا الثلاثاء. إذا وجد بايرن طريقة لتجاوز فريق لويس إنريكي في العاصمة الفرنسية، فسوف يرسل رسالة قوية وطموحة لبقية أوروبا.
