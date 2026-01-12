أخبار الاتحاد اليوم | رامون بلانيس يحسم مستقبل بنزيما، وانتظار تحرك القادسية لتحديد موقف وليد الأحمد

أوضح الإعلامي عبد الرحمن العامر، مقدم برنامج "دورينا غير"، خلال حلقة مساء أمس الأحد أن الاتحاد يرغب في التعاقد مع وليد الأحمد مدافع التعاون والمنتخب الوطني السعودي، لكن مشيرًا إلى أنه ينتظر تحرك القادسية لبدء المفاوضات.

وأوضح العامر أن البرتغالي سيرجيو كونسيساو، المدير الفني للاتحاد، وافق على التعاقد مع الأحمد وأشاد بقدراته الدفاعية، وقد أكد الصحفي ماجد هود أن كونسيساو طلب بالفعل التعاقد مع مدافع خلال سوق الانتقالات الشتوي.

وأضاف العامر أن الاتحاد استفسر عن وضع الأحمد في السوق فوجد أن القادسية متقدم في المفاوضات بشأن اللاعب، مشيرًا إلى أن القادسية ينتظر أولًا رحيل مدافعه جهاد ذكري، الذي وصله عرض ضخم بالفعل، ليُتم التعاقد مع الأحمد.

وأتم العامر بالإشارة إلى أن الاتحاد يُراقب الوضع حاليًا، منتظرًا خطوة القادسية القادمة، إن كانت بالمضي قدمًا في صفقة الأحمد أو التراجع عنها حال بقاء ذكري، ليخطو هو خطوته القادمة ببدء المفاوضات أو غض النظر والبحث عن خيارات أخرى.