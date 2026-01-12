بكلمتين فقط .. جان ميشيل أولاس يُلهب حماس جماهير ليون بدعوة لعودة كريم بنزيما!

وأثار كريم بنزيما حالة من الجدل، في ديسمبر الماضي، حينما رفض حسم مستقبله مع نادي الاتحاد، بالتزامن مع دخوله الفترة الحرة في عقده، حيث اكتفى بالقول إنه يركز فقط على الأداء على أرض الملعب.
ومع ظهور تقارير تفيد بوجود انتقال محتمل لبنزيما إلى ليون، رغم راتب قائد الاتحاد الذي يقدر بـ100 مليون يورو سنويًا، يجعل من الصعب عودته إلى ناديه الأم، إلا أن المدير الرياضي للاتحاد، رامون بلانيس، حسم الجدل، في حديث مع صحيفة ABC الإسبانية، بقوله إن بنزيما يرغب في تمديد إقامته في المملكة العربية السعودية.
وكان بنزيما، الذي قاد الاتحاد للفوز بثنائية دوري روشن السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين، في الموسم الماضي، قد صرح لصحيفة "آس" بأنه يرى نفسه قادرًا جسديًا على اللعب لعامين آخرين قبل الاعتزال، مضيفًا أنه يمتلك عروضًا أوروبية، ولكنه سعيد للغاية في المملكة، رغم عدم الجزم ببقائه أو رحيله، فيما تحدث القائد المخضرم صاحب الـ38 عامًا، عن رغبته في العودة إلى منتخب فرنسا، خلال الفترة المُقبلة.