أخبار الاتحاد اليوم | تفاصيل الاتفاق لتجديد عقد بيريرا، وحسام عوار خارج قائمة العميد لمواجهة الخلود
اتفاق مع بيريرا
كشفت صحيفة الرياضية السعودية عن توصل نادي الاتحاد لاتفاق مع مدافعه البرتغالي دانيلو بيريرا على تجديد العقد بينهما لموسم واحد.
المدافع الصلب كان قد انضم للعميد صيف 2024 وقد وقع على عقد ينتهي بنهاية الموسم الجاري، ولكن العقد الجديد سيُمدد إقامته في جدة حتى صيف 2027.
بيريرا أحد أهم الركائز في تشكيل المدرب سيرجيو كونسيساو، ويُقدم مع العميد أداءً مميزًا على مدار الموسمين الماضيين.
حسام عوار خارج مباراة الاتحاد والخلود
أعلن سيرجيو كونسيساو، المدير الفني للاتحاد، عن قائمة الفريق المغادرة إلى القصيم لمواجهة الخلود في الجولة الـ14 من دوري روشن السعودي مساء غدٍ الجمعة.
وخلت القائمة من عديد الأسماء مثل محمد دومبيا وعبد الرحمن العبود وحامد الشنقيطي ومعاذ فقيهي وفيصل الغامدي وسعد آل موسى لأسباب مختلفة.
واستبعد المدرب البرتغالي نجم الوسط حسام عوار من المباراة.
بنزيما يُشيد بالجمهور السعودي ويكشف سر إعجابه به
أبدى كريم بنزيما مهاجم الاتحاد إعجابه بالجمهور السعودي، مؤكدًا أن حضوره الدائم للملاعب وتشجيعه الذي لا ينقطع في المدرجات هو سر إعجابه به.
واستعاد المهاجم الفرنسي ذكريات فوزه بكأس السوبر الإسباني مع ريال مدريد في السعودية، قائلًا لمنصة ثمانية "إقامة كأس السوبر الإسباني هنا في جدة حدث مهم جدًا، نظرًا لوجود عديد المشجعين السعوديين المرتبطين بكرة القدم الإسبانية".
أضاف "أتذكر تلك اللحظات الجميلة حين لعبت السوبر هنا لأول مرة، كانت لحظات لا تُنسى لأنني فزت باللقب. كان الحضور الجماهيري كبيرًا وكان الملعب مغطى بالأبيض دعمًا لريال مدريد. فاجأني الأمر لأنني لم أكن أعلم أن المشجعين هنا مرتبطين لتلك الدرجة بكرة القدم الإسبانية".
تابع "ما يُعجبني في جهور الملاعب هنا هو أنهم يحضرون بكثافة دومًا، المدرجات دومًا ممتلئة وحتى حين لا تكون ممتلئة تمامًا، لا يتوقف الجمهور الحاضر عن الهتاف والتشجيع، وهذا عامل مهم جدً لنا، فالجمهور عنصرًا أساسيًا في نجاح أي فريق".
وأتم بنزيما بالتأكيد على أنه كان محظوظًا باللعب دومًا أمام جماهير كبيرة ووفية وداعمة.
مشوار نادي الاتحاد في الموسم الحالي 2025-2026
استهل فريق الاتحاد مشواره في الموسم الرياضي 2025-2026 ببداية متذبذبة، بعد أن فقد أول ألقابه هذا الموسم بخسارته كأس السوبر السعودي أمام نظيره النصر بنتيجة 1-2 في الدور نصف النهائي، وهي النتيجة التي شكلت صدمة مبكرة لجماهير العميد الطامحة في موسمٍ حافل بالبطولات.
وعلى صعيد دوري روشن السعودي للمحترفين، خاض الاتحاد حتى الآن 12 مباراة، تمكن خلالها من تحقيق 7 انتصارات مقابل تعادلين واحد وثلاث هزائم كانت أمام النصر والهلال والأهلي.
أما على الصعيد القاري، فقد واجه الاتحاد بداية صعبة في بطولة النخبة الآسيوية، حيث تلقى خسارتين متتاليتين أمام الوحدة الإماراتي وشباب الأهلي دبي في الجولتين الأولى والثانية من مرحلة الدوري، قبل أن يستعيد توازنه بتحقيق فوز عريض على الشرطة العراقي (4-1) في الجولة الثالثة، ليُعيد بعضًا من الأمل لجماهيره في المنافسة على إحدى بطاقات التأهل.
تلك الآمال تلقت ضربة موجعة بالسقوط أمام الدحيل في قطر بأربعة أهداف مقابل هدفين، لكن حظوظ الفريق عادت للصعود بعد الفوز الأخير على ناساف في جدة بهدف كريم بنزيما، ويتبقى للفريق مباراتين حاسمتين أمام الغرافة والسد القطريين.
الاتحاد كان قد أقال مدربه الفرنسي، المتوج بالثنائية المحلية الموسم الماضي، لوران بلان، في نهاية سبتمبر الماضي، وبعد أسبوعين تقريبًا أعلن النادي تعاقده مع كونسيساو الذي كان دون نادٍ منذ إقالته من تدريب ميلان بنهاية الموسم الماضي، ورغم البداية الإيجابية والمشجعة إلا أن النتائج السلبية الأخيرة بدأت تُثير الشكوك حول المدرب.