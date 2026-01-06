Al Ittihad v Al Fateh: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
أحمد فرهود

كواليس أزمة عبدالرحمن العبود .. الاتحاد متمسك به لكن "صفقة تبادلية تلوح في الأفق"

أزمات عبدالرحمن العبود "مسلسل مستمر" في الاتحاد..

رسمت إدارة نادي الاتحاد خطتها؛ من أجل حسم مستقبل عبدالرحمن العبود، جناح الفريق الأول لكرة القدم.

العبود لم يدخل قائمة الاتحاد، في آخر 3 مباريات من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين؛ بقرار انضباطي من البرتغالي سيرجيو كونسيساو، المدير الفني للفريق الأول.

    كواليس أزمة عبدالرحمن العبود في الاتحاد

    وفي هذا السياق.. كشف الإعلامي الرياضي ماجد هود، المقرب من نادي الاتحاد، عن أن الإدارة الرياضية في قلعة العميد؛ لديها رغبة قوية في بقاء النجم عبدالرحمن العبود مع الفريق الأول، وعدم الرحيل خلال الميركاتو الشتوي الحالي "يناير 2026".

    ورغم ذلك.. شدد هود في تصريحات مع برنامج "دورينا غير"، على أن علاقة العبود مع البرتغالي سيرجيو كونسيساو، المدير الفني لفريق الاتحاد الأول لكرة القدم؛ تقف عقبة ضد رغبة الإدارة الرياضية.

    وأوضح الإعلامي الرياضي أن اللاعب، غير راضٍ على طريقة تعامل كونسيساو معه؛ سواء في الحصص التدريبية، أو في القرارات الانضباطية ضده.

  • الاتحاد يخطط لـ"صفقة تبادلية" بطلها عبدالرحمن العبود

    واستكمالًا لتصريحاته.. أعلن الإعلامي الرياضي ماجد هود أن نادي الاتحاد، يخطط لصفقة تبادلية مع نظيره التعاون؛ إذا تمسك النجم عبدالرحمن العبود بـ"الرحيل" عن الفريق الأول، في الميركاتو الشتوي الحالي "يناير 2026".

    ووفقًا لهود؛ هذه الصفقة التبادلية تتمثّل في انتقال العبود إلى التعاون، مقابل حصول الاتحاد على المدافع الدولي وليد الأحمد.

    وأضاف الإعلامي الرياضي: "لكن.. سيكون على العبود والأحمد؛ أن يوافقا على هذه الصفقة التبادلية، في البداية".

    وأكد ماجد هود أنه إذا فشلت هذه الصفقة التبادلية، وتمسك العبود بالرحيل؛ فإن الاتحاد سيطالب اللاعب، بالقدوم بعرض آخر مناسب للإدارة.

    مسيرة عبدالرحمن العبود مع عالم الساحرة المستديرة

    عبدالرحمن العبود البالغ من العمر 30 سنة، أحد أبناء نادي الاتفاق؛ حيث تدرج في مختلف فئاته السنية، قبل الصعود إلى الفريق الأول لكرة القدم.

    وقبل الصعود لفريق الاتفاق الأول؛ لعب العبود 6 أشهر على سبيل الإعارة مع نادي العروبة، وذلك من يونيو 2016 إلى يناير 2017.

    وبصيف 2019.. انتقل العبود إلى نادي الاتحاد بشكلٍ نهائي؛ قبل أن يعود إلى فارس الدهناء "معارًا"، من يناير إلى يونيو 2024.

    وإجمالًا.. لعب النجم المخضرم 151 مباراة رسمية مع نادي الاتحاد؛ مسجلًا خلالها 13 هدفًا في مختلف المسابقات الرسمية، مع صناعة 22 آخرين.

    مشوار نادي الاتحاد في الموسم الرياضي الحالي

    فريق الاتحاد الأول لكرة القدم بدأ الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ بخسارة لقب كأس السوبر السعودي.

    خسارة الاتحاد لقب السوبر، مطلع الموسم الرياضي الحالي؛ جاءت بعد السقوط أمام فريق النصر الأول لكرة القدم (1-2)، في دور نصف النهائي.

    كما خاض الاتحاد 12 مباراة في مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين - حتى الآن -؛ محققًا خلالها 7 انتصارات، مقابل تعادلين وثلاث هزائم.

    الخسائر الثلاث في مسابقة الدوري؛ جاءت على يد الفريق النصراوي ضمن منافسات الجولة الرابعة، وضد الهلال والأهلي في الأسبوعين السادس والثامن - على التوالي -.

    وقاريًا.. سقط الاتحاد في مباراتيه ضد الوحدة وشباب الأهلي دبي الإماراتيين، في الجولتين الأولى والثانية من مرحلة الدوري بمسابقة النخبة الآسيوية؛ قبل تحقيق فوزين كبيرين على نادي الشرطة العراقي (4-1)، وضد الشارقة الإماراتي بثلاثية نظيفة.

    لكن.. الاتحاد عاد وسقط في دوري أبطال آسيا "النخبة" مجددًا؛ وذلك بخسارته الكبيرة ضد الدحيل القطري في الجولة الخامسة، وبأربعة أهداف لاثنين.

    وانتفض العميد قاريًا؛ وذلك من خلال تحقيق انتصار صعب للغاية (1-0) على ناساف كارشي الأوزباكي، في الجولة السادسة من مرحلة الدوري.

    أما في كأس خادم الحرمين الشريفين 2025-2026؛ فنجح الفريق الاتحادي في التأهُل إلى دور نصف النهائي، ضاربًا موعدًا مع نادي الخلود.

