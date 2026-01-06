كواليس أزمة عبدالرحمن العبود .. الاتحاد متمسك به لكن "صفقة تبادلية تلوح في الأفق"

وفي هذا السياق.. كشف الإعلامي الرياضي ماجد هود، المقرب من نادي الاتحاد، عن أن الإدارة الرياضية في قلعة العميد؛ لديها رغبة قوية في بقاء النجم عبدالرحمن العبود مع الفريق الأول، وعدم الرحيل خلال الميركاتو الشتوي الحالي "يناير 2026".

ورغم ذلك.. شدد هود في تصريحات مع برنامج "دورينا غير"، على أن علاقة العبود مع البرتغالي سيرجيو كونسيساو، المدير الفني لفريق الاتحاد الأول لكرة القدم؛ تقف عقبة ضد رغبة الإدارة الرياضية.

وأوضح الإعلامي الرياضي أن اللاعب، غير راضٍ على طريقة تعامل كونسيساو معه؛ سواء في الحصص التدريبية، أو في القرارات الانضباطية ضده.