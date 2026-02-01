أخبار الاتحاد اليوم.. نشرة تُقدم لكم أبرز ما يتعلق بالفريق السعودي؛ سواء سوق الانتقالات أو الاستعدادات للمباريات أو تصريحات المدرب واللاعبين والمسؤولين الإداريين، وغيرها من الأنباء المتعلقة بالعميد.
أخبار الاتحاد اليوم | تحديد "الشرط المالي" للموافقة على انتقال موسى ديابي إلى إنتر .. كريم بنزيما يهدد عقد نجم الهلال ورحيل ثنائي رسميًا
- Getty Images Sport
جديد أزمة بنزيما
صفقة بنزيما تهدد روبن نيفيش
وسط كثرة الأحاديث عن اقتراب المهاجم الفرنسي كريم بنزيما من الانضمام إلى نادي الهلال، خرج سعد السبيعي؛ مدير الإدارة القانونية في النصر سابقًا، محذرًا الزعيم من تأثير تلك الخطوة على لاعب الوسط البرتغالي روبن نيفيش.
السبيعي زعم أن الأمور المالية ستحول دون استمرار نيفيش في القلعة الزرقاء في وجود بنزيما، موضحًا عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي: "معلومة: النادي أخذ تعويض مالي عن عدم وجود لاعب فئة A في الفترة الماضية".
وأضاف: "نصيحة: إذا جاكم الننز لن يستمر الروز (يقصد روبن نيفيش)، لأن مبلغ الستة أشهر للبنز يساوي تقريبًا مقدار زيادة تجديد عقد الروز. لا تفرطوا فالروز من أجل البنز، ولا تفرطوا في 3 سنوات من أجل ستة أشهر".
يذكر أن نيفيش دخل في يناير الجاري بالفعل الفترة الحرة في عقده مع الهلال، لكن التقارير الصحفية تزعم تجديده لعقده، دون إعلان رسمي بعد.
نادي محلي حقًا يفاوضه .. الهلال يتحرك لضم بنزيما وأتلتيكو يطلب مهاجم الزعيم!
منصة "الرياض اليوم" فجرت مفاجأة كبرى عندما أعادت نشر تغريدة سابقة لها تتحدث عن أن بنزيما قريب من نادي محلي، التغريدة التي تعود إلى 29 يناير الجاري عقب الحديث عن أزمته مع الاتحاد بخصوص العقد الجديد.
وأضافت المنصة أن النادي المحلي هو الهلال، وأن الطرفين في مفاوضات بالفعل منذ الخميس الفائت، وأن المفاوضات بين النجم الفرنسي ومتصدر ترتيب دوري روشن الحالي لا تزال جارية.
وهو ما أكدته تباعًا عدة صحف سعودية وأجنبية، إذ تبدو الخطوة أقرب من الإتمام قبل إغلاق الميركاتو الشتوي الجاري، مع حلول منتصف ليل الثاني من فبراير الجاري.
كريم بنزيما يحدد "وجهته الأقرب" بعد الاتحاد.. ويخطط للمشاركة في كأس العالم!
أعلن الإعلامي الرياضي ساشا تافوليري، عن فكرة في ذهن المهاجم الفرنسي كريم بنزيما؛ وذلك لاستكمال مسيرته الكروية، بعد الرحيل عن عملاق جدة الاتحاد.
هذه الفكرة؛ هي العودة إلى الملاعب الفرنسية مجددًا، والتي رحل عنها قبل 16 عامًا ونصف تقريبًا.
الزبيري يحسم موقفه من الانتقال إلى الاتحاد
في الوقت الذي يغيب فيه النجم الفرنسي كريم بنزيما، عن مباريات الاتحاد، احتجاجًا على العرض الجديد للبقاء، يسابق العميد الزمن، من أجل تدعيم صفوفه، قبل غلق باب الانتقالات الشتوية.
الاتحاد يمرّ بالعديد من الملفات الساخنة، التي انعكست بدورها على أداء الفريق الأول لكرة القدم، وتراجعه في سباق دوري روشن، بين الانتقادات الموجهة للإدارة، ونفي رابطة المحترفين، أخذ أموال الاتحاد لصالح نادٍ آخر، ومن ثمّ رغبة عدد من اللاعبين للمغادرة.
بين هذا وذاك، كان الحديث بشأن تحرك إدارة الاتحاد، من أجل ضم مهاجم جديد، من شأنه أن يقدم حلًا في ظل غموض مستقبل كريم بنزيما، وعلو أسهم رحيله عن قلعة العميد، وهو "الهدّاف" المغربي ياسر زبيري الذي تألق في كأس العالم للشباب. (طالع التفاصيل)
- Getty Images Sport
الكشف عن شرط الاتحاد المالي لرحيل موسى ديابي
أوضح راديو "مونتي كارلو" أن مسؤولي الاتحاد حددوا مبلغ 40 مليون يورو، للموافقة على رحيل اللاعب الفرنسي موسى ديابي خلال الميركاتو الشتوي الجاري.
المصدر ذاته أكد أن إنتر الإيطالي قدم عرضًا، يظفر بموجبه بخدمات ديابي على سبيل الإعارة مع إلزامية الشراء مقابل 28 مليون يورو، وهو ما قوبل بالرفض من قبل مسؤولي النادي الجداوي.
في الإطار نفسه، أكدت صحيفة "لاجازيتا ديلو سبوت" أن إنتر يدرس تقديم عرض ثالث محسن إلى الاتحاد، في ظل تمسك المدرب كريستيان كيفو بالتعاقد مع الفرنسي.
رسميًا .. رحيل ثنائي الاتحاد
أعلن نادي الاتحاد رسميًا رحيل اثنين من لاعبيه، في ظل عدم حاجة المدرب البرتغالي سيرجيو كونسيساو لخدماتهما.
الأول هو معاذ فقيهي، الذي انتقل على سبيل الإعارة لنادي الأخدود، حتى نهاية الموسم الجاري.
أما اللاعب الثاني المغادر، فهو فواز الصقور، حيث سينضم إلى نادي الشباب، على سبيل الإعارة أيضًا حتى نهاية الموسم الجاري.