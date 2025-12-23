أخبار الاتحاد اليوم | الحصول على موافقة نجم لاتسيو ولكن! .. تطورات جديدة عن مراد هوساوي وسعادة بنزيما برحيل لاعب ريال مدريد

حصل نادي الاتحاد على موافقة أحد النجوم الأجانب؛ للانضمام إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم، في الميركاتو الشتوي القادم "يناير 2026".

هذا النجم الذي تحصل الاتحاد على موافقته؛ هو البرتغالي نونو تافاريس، ظهير أيسر نادي لاتسيو الإيطالي.

وأعلن الإعلامي الرياضي ماتيو موريتو أن تافاريس، أعطى موافقته للانتقال إلى الاتحاد؛ خاصة في ظل علاقته المتوترة مع إدارة لاتسيو، واقتراب الانفصال في شهر يناير القادم.

موريتو أضاف: "الاتحاد يحافظ على اتصالاته مع الظهير البرتغالي؛ على أمل حسم الصفقة لصالحه، بشكلٍ رسمي".

وشدد موريتو على أن العقبة الكبيرة أمام الصفقة؛ هي توصل الاتحاد إلى اتفاق مع لاتسيو، حول الشروط المالية للصفقة.

لاتسيو استعار الظهير البرتغالي البالغ من العمر 25 سنة، في موسم 2024-2025، قادمًا من صفوف نادي آرسنال؛ قبل شرائه بشكلٍ نهائي مقابل 5 ملايين يورو، صيف العام الحالي.