أحمد فرهود

أخبار الاتحاد اليوم | مفاجأة "غريبة" في صفقة سعود عبدالحميد .. عقوبة موسى ديابي وتجديد عقد نجم الفريق قريبًا

تعرف على أبرز أخبار نادي الاتحاد اليوم الخميس 27 نوفمبر 2025..

ترصد النسخة العربية من موقع "جول"، أبرز أخبار نادي الاتحاد السعودي، اليوم الخميس الموافق السابع والعشرين من نوفمبر 2025؛ وما يدور حول الفريق.

أخبار الاتحاد اليوم.. نشرة تُقدم لكم أبرز ما يتعلق بالفريق السعودي؛ سواء سوق الانتقالات أو الاستعدادات للمباريات أو تصريحات المدرب واللاعبين والمسؤولين الإداريين، وغيرها من الأنباء المتعلقة بالعميد.

    الاتحاد يقترب من تجديد عد نجمه لسنواتٍ أخرى

    اقترب نادي الاتحاد من تجديد عقد نجمه حسن كادش، قلب دفاع الفريق الأول لكرة القدم؛ والذي ينتهي بختام الموسم الرياضي الحالي 2025-2026.

    ووفقًا لصحيفة "الرياضية" اليوم الخميس، لم يجد مسؤولو الاتحاد صعوبة في الاتفاق مع كادش؛ من أجل تجديد عقده، والبقاء في صفوف الفريق الأول لسنواتٍ أخرى.

    الصحيفة شددت على أن الرغبة في تجديد العقد، كانت مُتبادلة من اللاعب والنادي معًا؛ وهو ما سهل الأمور تمامًا.

    الكشف عن عقوبة موسى ديابي بعد "طرده" ضد الرياض

    أصدرت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم، "عقوبتها" ضد النجم الفرنسي موسى ديابي، جناح عملاق جدة الاتحاد؛ على خلفية طرده في مواجهة نادي الرياض.

    ديابي تحصل على "طرد مباشر"، في مباراة الاتحاد والرياض، ضمن منافسات الجولة التاسعة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2025-2026؛ وذلك بسبب "ضربه" لاعب الفريق الخصم، بدون تنافس على الكرة.

    وأعلنت الانضباط إيقاف ديابي "مباراتين"، في جميع المسابقات المحلية الرسمية؛ الذي من الممكن أن يُشارك فيها مع فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، خلال الموسم الرياضي الحالي 2025-2026.

    حقيقة إبعاد فهد سندي عن ممارسة عمله في نادي الاتحاد

    كشف موقع "365Scores" نقلًا عن مصادره الخاصة، عن حقيقة ابتعاد فهد سندي، رئيس مؤسسة نادي الاتحاد، عن مهام عمله.

    وترددت أنباء في الساعات الماضية عن أن مؤسسة الاتحاد "الربحية"، قررت إبعاد سندي عن ممارسة أي مهام رسمية؛ حيث أصبح تواجده في هذا الكيان الرياضي، أمر شكلي فقط.

    لكن.. المصادر نفت هذه الأنباء تمامًا؛ مؤكدة أن سندي يمارس عمله في الاتحاد بشكلٍ طبيعي، كما يعقد اجتماعات دورية مع اللجنة الفنية والمدرب البرتغالي سيرجيو كونسيساو.

    مفاجأة اتحادية في صفقة سعود عبدالحميد ومواعيد الدوري الجديدة

    في انتظار تأهل الأخضر .. المواعيد الجديدة للجولة 10 من دوري روشن السعودي "حال التأجيل"!

    قررت رابطة دوري المحترفين السعودي، حسم الجدل حول جدول المسابقة، في ظل أزمة "تضارب التوقيت" بين مواعيد الجولة العاشرة، والمباريات الختامية في بطولة كأس العرب "فيفا قطر 2025".

    وتُقام بطولة كأس العرب 2025، خلال الفترة بين 1 و18 ديسمبر، فيما اكتملت مقاعد دور المجموعات، بعد نهاية مرحلة التصفيات؛ حيث يلعب المنتخب السعودي الأول، في المجموعة الثانية، ليواجه المغرب وجزر القُمر وسلطنة عُمان.

    "اللاعب السعودي كومبارس ولا أتمنى رونالدو في الهلال" .. عبدالله بن مساعد يكشف لعنته "المرتبطة بالنصر" ومفاجأة اتحادية وراء احتراف سعود!

    تحدث الأمير عبد الله بن مساعد، رئيس الهيئة العامة للرياضة الأسبق، والذي ترأس نادي الهلال أيضًا، حول عدد من النقاط التي تتعلق بالزعيم، و"لعنته" مع الجماهير، كما أشاد بالأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، قائد النصر.

    وتطرق ابن مساعد أيضًا للحديث عن أزمة اللاعب السعودي، ونصائحه لإعداد المنتخب الأول لكأس العالم 2034 التي ستقام في المملكة، فضلًا عن اقتراحاته لتطوير الدوري، واعتراضه على عدد اللاعبين الأجانب.

    مشوار نادي الاتحاد في الموسم الرياضي الحالي

    فريق الاتحاد الأول لكرة القدم بدأ الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ بخسارة لقب كأس السوبر السعودي.

    خسارة الاتحاد لقب السوبر، مطلع الموسم الرياضي الحالي؛ جاءت بعد السقوط أمام فريق النصر الأول لكرة القدم (1-2)، في دور نصف النهائي.

    كما خاض الاتحاد 9 مباريات في مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين - حتى الآن -؛ محققًا خلالها 4 انتصارات، مقابل تعادلين وثلاث هزائم.

    الخسائر الثلاث في مسابقة الدوري؛ جاءت على يد الفريق النصراوي ضمن منافسات الجولة الرابعة، وضد الهلال والأهلي في الأسبوعين السادس والثامن - على التوالي -.

    وقاريًا.. سقط الاتحاد في مباراتيه ضد الوحدة وشباب الأهلي دبي الإماراتيين، في الجولتين الأولى والثانية من مرحلة الدوري بمسابقة النخبة الآسيوية؛ قبل تحقيق فوزين كبيرين على نادي الشرطة العراقي (4-1)، وضد الشارقة الإماراتي بثلاثية نظيفة.

    لكن.. الاتحاد عاد وسقط في دوري أبطال آسيا "النخبة" مجددًا؛ وذلك بخسارته الكبيرة ضد الدحيل القطري في الجولة الخامسة، وبأربعة أهداف لاثنين.

    أما في كأس خادم الحرمين الشريفين 2025-2026؛ فنجح الفريق الاتحادي في التأهُل إلى دور ربع النهائي، عقب تجاوزه عملاق الرياض النصر.

