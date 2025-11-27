"اللاعب السعودي كومبارس ولا أتمنى رونالدو في الهلال" .. عبدالله بن مساعد يكشف لعنته "المرتبطة بالنصر" ومفاجأة اتحادية وراء احتراف سعود!

وفي حوار عبر برنامج "في المرمى"، على فضائية العربية، قال الأمير عبد الله بن مساعد، إن كريستيانو رونالدو هو اللاعب الأجنبي الوحيد الذي يستحق القيمة المدفوعة في عقده، إلا أن لم يتمنّ لعبه في صفوف الهلال.

واستشهد ابن مساعد بتأثير رونالدو على المجموعة في النصر، بوصفه أن "كل شيء يذهب من خلاله"، كما تحدث عن الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، قائد إنتر ميامي، والذي قال عنه سلفًا إنه لا يريده أيضًا في الهلال، رغم اعتباره ثاني أفضل لاعب في التاريخ، إلا أنه لم يحقق الدوري مع فريقه الأمريكي، وكان يراهن عليه بأنه لن يحقق الألقاب الكثيرة مع باريس سان جيرمان.

وبالعودة إلى رونالدو، قال الأمير ابن مساعد، الذي اعترف بتشجيعه برشلونة، "هو يأخذ 10/10 في القوة الناعمة والدعاية للدوري السعودي، بالطريقة التي يتحدث بها عن المملكة وولي العهد، كما أن حديثه ينبع من القلب".

وأضاف "السير أليكس فيرجسون (المدرب الأسطوري في مانشستر يونايتد)، حكى لي عن رونالدو، وكذلك رئيس ريال مدريد، والهوس لدى كريستيانو في التدريبات، كأن يحضر أولًا ويرحل آخر لاعب، وحتى إذا تم إلغاء التمرين بسبب هطول المطر، يكون حاضرًا ويتدرب".