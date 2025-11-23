أخبار الاتحاد اليوم.. نشرة تُقدم لكم أبرز ما يتعلق بالفريق السعودي؛ سواء سوق الانتقالات أو الاستعدادات للمباريات أو تصريحات المدرب واللاعبين والمسؤولين الإداريين، وغيرها من الأنباء المتعلقة بالعميد.
أخبار الاتحاد اليوم | المتحدث الرسمي يُوقف الجدل بشأن جاهزية شراحيلي، ورسالة قوية من بيرجفاين للجمهور
الاتحاد يُكثف مفاوضاته لتجديد عقد نجولو كانتي
كشفت صحيفة عكاظ السعودية عن تكثيف إدارة الاتحاد لجهودها ومفاوضاتها لتجديد عقد نجم وسط الفريق نجولو كانتي، حيث تهدف لغلق هذا الملف وحسمه نهائيًا قبل نهاية العام الجاري ودخول اللاعب الفترة الحرة في عقده، والذي سينتهي بنهاية الموسم الحالي.
وأوضحت الصحيفة أن الاتحاد وكانتي لديهما الرغبة في استمرار العلاقة بينهما لما بعد الموسم الجاري، مشيرة إلى أنهما في مفاوضات مكثفة حاليًا لحسم الاتفاق حول الأمور المالية ومدة العقد الجديد.
وأفادت عكاظ أن قرار الاتحاد تجديد عقد كانتي جاء بعد توصية من المدرب سيرجيو كونسيساو حول ضرورة الحفاظ عليه للمواسم القادمة.
الاتحاد يُوقف الجدل حول جاهزية شراحيلي
أوقف الاتحاد، على لسان رياض مزهر المتحدث الرسمي باسمه، الجدل المثار مؤخرًا حول حالة المدافع أحمد شراحيلي الصحية وجاهزيته لخوض المباريات.
كان الصحفي ماجد هود قد أكد حاجة اللاعب لـ4 أسابيع من العلاج والتأهيل ليكون جاهزًا للعب، مشيرًا إلى أن موعد عودته سيكون بعد انتهاء التوقف القادم في ديسمبر القادم، لكن اللاعب شارك بالفعل في مواجهة الرياض الأخيرة في دوري روشن السعودي.
وتحدث البعض عن أن مشاركة شراحيلي في المباراة جاء لاعتبارات جماهيرية، لكن مزهر نفى ذلك تمامًا خلال تغريدة نشرها عبر منصة إكس، مشيرًا إلى أن القرارات الفنية لا تخضع إلا لرؤية المدرب سيرجيو كونسيساو.
حيث كتب "لا صحة إطلاقًا لما تم تداوله بشأن عدم جاهزية اللاعب أحمد شراحيلي بدنيًا للمشاركة مع الفريق. فبحسب التقييمين الطبي والفني، فإن اللاعب جاهز تمامًا من الناحيتين البدنية والفنية، ولذلك تم ضمه إلى قائمة الفريق في مباراة الأمس.
أما الادعاء بأن إشراك اللاعب جاء لأسباب جماهيرية، فهو محض افتراء لا يمتّ إلى الواقع بصلة، إذ تخضع جميع القرارات الفنية بشكل كامل لتقدير الجهاز الفني، ولا يمكن بأي حال من الأحوال المجازفة بإشراك لاعب غير جاهز.
ونؤكد على أهمية استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، وتجنب تداول روايات لا تستند إلى أي حقائق".
المتحدث الرسمي باسم الاتحاد يرد على الانتقادات بشأن بيع التذاكر
رد رياض مزهر، المتحدث الرسمي باسم نادي الاتحاد، على الانتقادات الموجهة لإدارة النادي بشأن بيع تذاكر مباريات الفريق وخاصة الأخيرة أمام الرياض في الجولة التاسعة من دوري روشن السعودي.
وأوضح مزهر تفاصيل آلية بيع التذاكر بالقول عبر حسابه الشخصي على منصة إكس "تقديرًا لاستفساراتكم وآرائكم حول آلية طرح تذاكر مباريات الفريق الأول لكرة القدم، نود أن نوضح ما يلي:
تم تحسين بنود الاتفاقيات مع الشركات المستثمرة في شراء تذاكر المباريات، بما يضمن أن تكون الأولوية دائمًا لجماهير نادي الاتحاد، حيث يتم فتح البيع الرسمي للجماهير أولًا قبل أي حجز لمقاعد الشركات المستثمرة.
وفي المباراة الأخيرة أمام فريق الرياض، تم تخصيص فترة امتدت من يومين إلى ثلاثة أيام لحاملي التذاكر الموسمية لاختيار مقاعدهم، وهو حق أساسي لكل من يشتري تذكرة موسمية.
ويُشار إلى أن المباراة كانت الأولى على ملعب الأمير عبد الله الفيصل، وأن المقاعد التي ظهرت كمحجوزة ليست محجوزة من قِبل النادي، بل هي المقاعد التي اختارها حاملو التذاكر الموسمية خلال الفترة المحددة، علمًا بأن عددهم يبلغ نحو 3,000 مشجع، إضافة إلى 1,500 مقعد مخصص للرعاة، مما يجعل هذه المقاعد تظهر كمشغولة في التطبيق.
إن جماهير الاتحاد هي قلب النادي ونبضه، وسيبقى المدرج دائمًا لهم. وإن راحتكم ورضاكم في متابعة الفريق هما أولويتنا الأولى، ونؤكد أن آلية البيع واضحة وتضمن العدالة للجميع، وأن المقاعد التي تظهر محجوزة هي ببساطة مقاعد موسمية أو مخصصة للرعاة ضمن حقوقهم الرسمية.
كما نؤكد أن هناك عملًا متواصلًا لتطوير الحلول الاستثمارية التي تحقق عوائد مالية للنادي، دون الإخلال بالمبدأ الثابت الذي نؤمن به جميعًا، وهو أن الأولوية دائمًا لجماهير الاتحاد".
رسالة قوية من بيرجفاين إلى جمهور الاتحاد
مشوار نادي الاتحاد في الموسم الحالي 2025-2026
استهل فريق الاتحاد مشواره في الموسم الرياضي 2025-2026 ببداية متذبذبة، بعد أن فقد أول ألقابه هذا الموسم بخسارته كأس السوبر السعودي أمام نظيره النصر بنتيجة 1-2 في الدور نصف النهائي، وهي النتيجة التي شكلت صدمة مبكرة لجماهير العميد الطامحة في موسمٍ حافل بالبطولات.
وعلى صعيد دوري روشن السعودي للمحترفين، خاض الاتحاد حتى الآن ثمان مباريات، تمكن خلالها من تحقيق ثلاثة انتصارات مقابل تعادلين واحد وثلاث هزائم كانت أمام النصر والهلال والأهلي.
أما على الصعيد القاري، فقد واجه الاتحاد بداية صعبة في بطولة النخبة الآسيوية، حيث تلقى خسارتين متتاليتين أمام الوحدة الإماراتي وشباب الأهلي دبي في الجولتين الأولى والثانية من مرحلة الدوري، قبل أن يستعيد توازنه بتحقيق فوز عريض على الشرطة العراقي (4-1) في الجولة الثالثة، ليُعيد بعضًا من الأمل لجماهيره في المنافسة على إحدى بطاقات التأهل.
ورغم هذه النتائج المتباينة، يرى المتابعون أن الفريق يعيش مرحلة انتقالية فنية تحت قيادة المدرب البرتغالي سيرجيو كونسيساو، الذي يسعى إلى فرض أسلوبه الجديد وإعادة الانضباط التكتيكي للفريق، في وقتٍ ينتظر فيه أنصار العميد انتفاضة حقيقية تعيد الفريق إلى مستواه المعهود محليًا وآسيويًا.
العميد أظهر الكثير من بوادر التحسن خلال الفترة الأخيرة تحت قيادة كونسيساو وقد توج تلك الفترة الجيدة بالفوز على النصر في ثمن نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين بهدفين مقابل هدف واحد، ليحجز مقعده في ربع النهائي، وبعدها حقق الفريق عودة مذهلة أمام الخليج في آخر جولات دوري روشن السعودي، حيث حول تأخره بأربعة أهداف نظيفة إلى تعادل 4-4، وأخيرًا حقق العميد فوزًا جديدًا في دوري أبطال آسيا للنخبة بتخطي الشارقة الإماراتي بثلاثية نظيفة، لكن تلك السلسلة تعرضت لانتكاسة قوية بالخسارة في ديربي جدة ضمن الجولة الثامنة من دوري روشن السعودي أمام الأهلي بهدف نظيف سجله رياض محرز.
الجولة الأخيرة من دوري روشن، التاسعة، شهدت عودة العميد للانتصارات بالفوز على الرياض بهدفين مقابل هدف واحد.
الاتحاد كان قد أقال مدربه الفرنسي، المتوج بالثنائية المحلية الموسم الماضي، لوران بلان، في نهاية سبتمبر الماضي، وبعد أسبوعين تقريبًا أعلن النادي تعاقده مع كونسيساو الذي كان دون نادٍ منذ إقالته من تدريب ميلان بنهاية الموسم الماضي.