Al Ittihad v Al Hilal - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
مصعب صلاح

موعد مباراة الاتحاد القادمة ضد الدحيل في دوري أبطال آسيا النخبة 2025-2026 القنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة الاتحاد القادمة ضد الدحيل في دوري أبطال آسيا النخبة 2025-2026 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع...

يحل الاتحاد ضيفًا على نظيره الدحيل على استاد عبدالله بن خليفة، ضمن مباريات الجولة الخامسة من دوري أبطال آسيا النخبة 2025-2026.

ويدخل النمور  اللقاء بعد تحسين النتائج في البطولة الأسيوية مع المدرب الجديد، سيرجيو كونسيساو، ويهدف للاستمرار في الطريق نحو التأهل.

ولن تكون المباراة سهلة في ظل مواجهة خصم قوي مثل الدحيل القطري الذي يستلح بالأرض والجمهور لتحقيق نتيجة إيجابية.

وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على موعد مباراة الدحيل والاتحاد في دوري أبطال آسيا النخبة 2025-2026 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.

  • ما موعد مباراة الاتحاد القادمة ضد الدحيل في دوري أبطال آسيا النخبة 2025-2026؟

    موعد مباراة الاتحاد ضد الدحيل في دوري أبطال آسيا النخبة 2025-2026 هو يوم الإثنين 24 نوفمبر 2025، على استاد عبدالله بن خليفة.

    وتنطلق صافرة بداية المباراة في السابعة مساءً بتوقيت السعودية وقطر، الثامنة مساءً بتوقيت الإمارات.

  • ما القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد القادمة ضد الدحيل في دوري أبطال آسيا النخبة 2025-2026؟

    تملك شبكة "بي إن سبورتس" القطرية وكذلك قنوات الكأس الحقوق الحصرية لنقل مباريات دوري أبطال آسيا للنخبة لموسم 2025-2026، وستقوم بنقل المباريات عبر شاشتها.

    وخصصت الشبكة قناة beIN SPORTS 2 HD لبث المواجهة.

  • كيف تشاهد البث المباشر لمباراة الاتحاد ضد الدحيل في دوري أبطال آسيا النخبة 2025-2026؟

    يمكن متابعة البث المباشر عن طريق تطبيق TOD TV.

    المباراةالموعدالقنوات الناقلةالملعبالمعلق
    الدحيل - الاتحادالإثنين 24 نوفمبر 2025،
    19:00 السعودية، 20:00 الإمارات    		beIN SPORTS 2 HDعبدالله بن خليفةحفيظ دراجي
