أخبار الاتحاد اليوم | رسالة بنزيما للجمهور، وكونسيساو مهاجمًا المحللين: الجميع يستطيع التحليل بعد المباريات
كونسيساو يُهاجم "المحللين"
أبدى سيرجيو كونسيساو، المدير الفني للاتحاد، رضاه عن أداء وفوز فريقه على ناساف الأوزبكي في الجولة السادسة من دوري أبطال آسيا للنخبة مساء أمس في جدة.
وهاجم المدرب المحللين الذين يتحدثون عن الخطط والتغييرات عقب انتهاء المباريات، مشيرًا إلى أن الجميع يستطيع التحدث والتحليل بعد المباريات، ومؤكدًا أنه لم يكن ليغير ما فعله خلال المباراة، وذلك ردًا منه على انتقاد خطة 3-4-3 والتشكيل الأساسي الذي بدأ به اللقاء.
وأضاف "حققنا الأهم وهو الفوز بعد شهر من التوقف، كنا ندرك صعوبة المباراة ولا نفكر سوى بالمضي قدمًا"، وحول تغييره خطة اللعب بعد الشوط الأول والعودة للدفاع الرباعي، قال "أحترم تمامًا فريق ناساف، ولو أعيدت المباراة سأبدأ كما بدأت، أي شخص يستطيع تحليل المباراة بعد نهايتها، سواء بدأنا بتشكيل صحيح أو فزنا بسبب التغييرات".
وأتم حول التمريرات العرضية الكثيرة والتي وصلت إلى 31 دون أي فائدة "هو معدل جيد من التمريرات العرضية، ولن نكون سعداء لو لم نخلق هذا العدد من العرضيات، لكن يبقى الأهم خلق الفرص. أنا سعيد بالفوز وإن كان يُمكننا تحقيق نتيجة أفضل".
"أبو الاختراعات" .. انتقاد لاذع لمدرب الاتحاد
وجه عدد من الإعلاميين الاتحاديين انتقادات لاذعة للمدرب البرتغالي، سيرجيو كونسيساو، رغم فوز الاتحاد مساء أمس على ناساف الأوزبكي في دوري أبطال آسيا للنخبة بهدف نظيف.
وجاء الهجوم على المدرب بسبب الأداء المتواضع للعميد وخاصة الحالة البدنية السيئة للاعبين رغم حديثه عن نيته تحسين ذلك في بداية فترة توقف النشاط الكروي بسبب مشاركة المنتخب السعودي في كأس العرب فيفا 2025.
الصحفي المخضرم عدنان جستنية هاجم كونسيساو عقب المباراة مباشرة، مشيرًا إلى أنه كذب حين قال أنه سيعمل على تحسين الأوضاع خلال فترة التوقف، موضحًا أن بصماته لم تكن حاضرة في المباراة ومعيدًا الفوز للنجم كريم بنزيما.
وبعد عدة ساعات عاد جستنية وكتب عبر منصة إكس "تخلص الاتحاد من مدرب كان ماشي بالبركة وبدعم جمهور الاتحاد ودعاء الوالدين وجاء للاتحاد مدرب "أبو الاختراعات".من حفرة لدحديرة ويا قلبي لا تحزن"، وقد أشاد خلال ردوده على المتابعين بالمدرب السابق نونو سانتو وأكد على خطأ إقالته.
بنزيما: لا نريد إهدار الفرص ولكن!
أوضح كريم بنزيما، مهاجم الاتحاد، أنهم حققوا الأهم خلال موجهة ناساف وهو الفوز بالنقاط الكاملة، مشيرًا إلى أن سلبية الفريق خلال اللقاء كانت إهدار الفرص الجيدة.
وأضاف عقب المباراة التي حُسمت لصالح العميد بهدفه "كنا ندرك مدى صعوبة المواجهة وأهميتها لنا، خلقنا الكثير من الفرص لكننا لم ننجح في تحويلها لأهداف، لكن الأهم تحقق وهو الفوز وحصد النقاط الكاملة في ملعبنا وبين جمهورنا".
تابع حول إهدار الفرص "لا نريد ذلك بالطبع، لكن الفريق المنافس لديه حارس مرمى ومدافعين، نحن نريد التسجيل وعلينا العمل لذلك ونأمل التوفيق".
وأتم الفرنسي مؤكدًا سعادته بإقامة المباريات الأخيرة من دوري أبطال آسيا للنخبة، ربع ونصف والنهائي، في جدة، مشيرًا إلى أن ذلك سيُمثل دعمًا كبيرًا لهم وموجهًا رسالة للجمهور بشأن حاجتهم لحضوره في جميع البطولات.
موعد مباراة الاتحاد والشباب
موعد مباراة الاتحاد القادمة ضد الشباب في دوري روشن السعودي 2025-2026 والقنوات الناقلة
يستضيف الاتحاد نظيره الشباب، في مواجهة من العيار الثقيل ضمن مواجهات الجولة الحادية عشرة من دوري روشن السعودي 2025-2026، والتي تجمع بينهما على ملعب الإنماء.
الاتحاد يدخل المباراة في المركز السابع وعينه على تحقيق انتصار يقربه من المربع الذهبي في ظل ابتعاد النمور عن المنافسة على اللقب بشكل كبير من أول الجولات.
نتعرف معًا على موعد مباراة الاتحاد القادمة ضد الشباب في دوري روشن السعودي 2025-2026 والقنوات الناقلة.
الاتحاد في دوري أبطال آسيا للنخبة
الاتحاد يخطف 3 نقاط مهمة للغاية وسط أداء مخيب جديد.
مشوار نادي الاتحاد في الموسم الحالي 2025-2026
استهل فريق الاتحاد مشواره في الموسم الرياضي 2025-2026 ببداية متذبذبة، بعد أن فقد أول ألقابه هذا الموسم بخسارته كأس السوبر السعودي أمام نظيره النصر بنتيجة 1-2 في الدور نصف النهائي، وهي النتيجة التي شكلت صدمة مبكرة لجماهير العميد الطامحة في موسمٍ حافل بالبطولات.
وعلى صعيد دوري روشن السعودي للمحترفين، خاض الاتحاد حتى الآن تسع مباريات، تمكن خلالها من تحقيق أربعة انتصارات مقابل تعادلين واحد وثلاث هزائم كانت أمام النصر والهلال والأهلي.
أما على الصعيد القاري، فقد واجه الاتحاد بداية صعبة في بطولة النخبة الآسيوية، حيث تلقى خسارتين متتاليتين أمام الوحدة الإماراتي وشباب الأهلي دبي في الجولتين الأولى والثانية من مرحلة الدوري، قبل أن يستعيد توازنه بتحقيق فوز عريض على الشرطة العراقي (4-1) في الجولة الثالثة، ليُعيد بعضًا من الأمل لجماهيره في المنافسة على إحدى بطاقات التأهل.
تلك الآمال تلقت ضربة موجعة بالسقوط أمام الدحيل في قطر بأربعة أهداف مقابل هدفين، لكن حظوظ الفريق عادت للصعود بعد الفوز الأخير على ناساف في جدة بهدف كريم بنزيما، ويتبقى للفريق مباراتين حاسمتين أمام الغرافة والسد القطريين.
الاتحاد كان قد أقال مدربه الفرنسي، المتوج بالثنائية المحلية الموسم الماضي، لوران بلان، في نهاية سبتمبر الماضي، وبعد أسبوعين تقريبًا أعلن النادي تعاقده مع كونسيساو الذي كان دون نادٍ منذ إقالته من تدريب ميلان بنهاية الموسم الماضي، ورغم البداية الإيجابية والمشجعة إلا أن النتائج السلبية الأخيرة بدأت تُثير الشكوك حول المدرب.