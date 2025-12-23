الاتحاد يختنق وسط "فوضى سيرجيو كونسيساو ومشهد الغامدي العبثي" .. وكريم بنزيما يحارب جسده المتعب أمام ناساف

في كرة القدم.. أحيانًا كثيرة تكون النتيجة أهم من الأداء؛ سواء أُعجِب عاشق الساحرة المستديرة بهذا الأمر، أم لا.

ذلك ما يفعله فريق الاتحاد الأول لكرة القدم حاليًا، في مسابقة دوري أبطال آسيا "النخبة" 2025-2026؛ حيث أصبح مطالبًا بالفوز في جميع المباريات المتبقية بأي شكل، لضمان التأهُل إلى ثمن النهائي.

ومن هُنا.. عندما انطلقت صافرة بداية مباراة ناساف كارشي الأوزباكي، في الجولة السادسة من مرحلة الدوري بمسابقة النخبة الآسيوية، وحتى إعلان النهاية؛ لم نُشاهد مستوى كبير من العميد الاتحادي، تحت قيادة مديره الفني البرتغالي سيرجيو كونسيساو.

لكن في النهاية حقق الاتحاد الأهم، وهو الحصول على الـ3 نقاط كاملة؛ وذلك بالفوز (1-0) على ناساف كارشي، بهدف النجم الفرنسي الكبير كريم بنزيما في الدقيقة 57.

وبهذه النتيجة.. وصل الاتحاد إلى النقطة 9، في "المركز السادس" بجدول ترتيب مرحلة الغرب من النخبة الآسيوية؛ بينما تجمد ناساف كارشي في القاع، بدون أي نقطة.

وتستعرض النسخة العربية من موقع "جول"، أبرز النقاط التي يُمكن الوقوف أمامها؛ بعد فوز الاتحاد الصعب على ناساف، مساء اليوم الثلاثاء..