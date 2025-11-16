أخبار الاتحاد اليوم.. نشرة تُقدم لكم أبرز ما يتعلق بالفريق السعودي؛ سواء سوق الانتقالات أو الاستعدادات للمباريات أو تصريحات المدرب واللاعبين والمسؤولين الإداريين، وغيرها من الأنباء المتعلقة بالعميد.
أخبار الاتحاد اليوم | العبود يعود لتدريبات المنتخب السعودي، وتطور مثير في منافسة الهلال على مراد هوساوي
الصراع يشتد على توقيع مراد هوساوي
كشفت صحيفة اليوم السعودية عن اشتداد الصراع بين الهلال والاتحاد على الفوز بخدمات مراد هوساوي نجم نادي الخليج.
الهلال كان أول المتقدمين بعرض رسمي للتعاقد مع هوساوي خلال سوق الانتقالات الشتوي القادم، فيما أبدى الاتحاد اهتمامه من بعيد، لكن الساعات الأخيرة شهدت دخول قوي من جانب العميد في المنافسة حسبما أفادت به مصادر الميدان الرياضي، القسم الرياضي لصحيفة اليوم.
وأوضح الميدان الرياضي أن الخليج حدد سعر اللاعب بـ100 مليون ريال سعودي، مشيرة إلى أن رغبته الشخصية ستحسم الصراع بين الاتحاد والهلال حول ضمه.
الاتحاد يقترب من استعادة مدافعه
كشفت صحيفة الرياضية السعودية عن اقتراب الاتحاد من استعادة مدافعه معاذ فقيهي بعد غيابه طويلًا عن التدريبات والمباريات بسب الإصابة.
وأوضحت الرياضية أن فقيهي، البالغ من العمر 23 عامًا، سيخضع في الأيام المقبلة لاختبارات فنية لتحديد جاهزيته للمشاركة في التدريبات الجماعية بعد تعافيه من إصابة في مفصل القدم أبعدته عن المباريات السابقة.
وشارك فقيهي مع الاتحاد هذا الموسم في ست مباريات بمجموع 207 دقائق، منها أربع مباريات في دوري روشن السعودي، ومباراة في دوري أبطال آسيا للنخبة، وأخرى في مسابقة كأس الملك.
العبود يعود لتدريبات المنتخب السعودي
شهدت تدريبات المنتخب السعودي اليوم الأحد عودة الجناح عبد الرحمن العبود بعد غيابه عنها خلال الأيام الماضية لمعاناته من إصابة عضلية.
الأخضر يتواجد في معسكر إعدادي استعدادًا للمشاركة في كأس العرب خلال ديسمبر القادم، ويُقام المعسكر في جدة معقل نادي الاتحاد.
العبود غاب عن الودية الأولى أمام كوت ديفوار لكن من المتوقع حضوره في الثانية أمام الجزائر.
مناشدة إلى الاتحاد بضرورة معاقبة خالد الشنيف!
لا تزال قضية "بنر الأهلي المسيء" فارضة نفسها على الوسط الرياضي السعودي، في انتظار قرارات لجنة الانضباط والأخلاق التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم، لكن وسط جدلها، خرج الإعلامي الرياضي الاتحادي جمال عارف مهاجمًا نظيره خالد الشنيف؛ مقدم برنامج "دورينا غير".
غضب وحملة دفاع .. إعلامي سعودي يتهم نجوم دوري روشن بـ"بيع أوطانهم" من أجل الأموال قبل كأس أفريقيا!
كلما اقترب موعد كأس أمم إفريقيا المغرب 2025، كلما ازداد الجدل في دوري روشن السعودي، على إثر خسارة عدد من الأندية لنجومها خلال تلك الفترة، وفي الوقت نفسه لن تتوقف المنافسات في البطولة المحلية بالمملكة العربية، لكن هذه المرة خرج الأمر عن السيطرة وسط تشكيك في وطنية اللاعبين الأفارقة.
مشوار نادي الاتحاد في الموسم الحالي 2025-2026
استهل فريق الاتحاد مشواره في الموسم الرياضي 2025-2026 ببداية متذبذبة، بعد أن فقد أول ألقابه هذا الموسم بخسارته كأس السوبر السعودي أمام نظيره النصر بنتيجة 1-2 في الدور نصف النهائي، وهي النتيجة التي شكلت صدمة مبكرة لجماهير العميد الطامحة في موسمٍ حافل بالبطولات.
وعلى صعيد دوري روشن السعودي للمحترفين، خاض الاتحاد حتى الآن ثمان مباريات، تمكن خلالها من تحقيق ثلاثة انتصارات مقابل تعادلين واحد وثلاث هزائم كانت أمام النصر والهلال والأهلي.
أما على الصعيد القاري، فقد واجه الاتحاد بداية صعبة في بطولة النخبة الآسيوية، حيث تلقى خسارتين متتاليتين أمام الوحدة الإماراتي وشباب الأهلي دبي في الجولتين الأولى والثانية من مرحلة الدوري، قبل أن يستعيد توازنه بتحقيق فوز عريض على الشرطة العراقي (4-1) في الجولة الثالثة، ليُعيد بعضًا من الأمل لجماهيره في المنافسة على إحدى بطاقات التأهل.
ورغم هذه النتائج المتباينة، يرى المتابعون أن الفريق يعيش مرحلة انتقالية فنية تحت قيادة المدرب البرتغالي سيرجيو كونسيساو، الذي يسعى إلى فرض أسلوبه الجديد وإعادة الانضباط التكتيكي للفريق، في وقتٍ ينتظر فيه أنصار العميد انتفاضة حقيقية تعيد الفريق إلى مستواه المعهود محليًا وآسيويًا.
العميد أظهر الكثير من بوادر التحسن خلال الفترة الأخيرة تحت قيادة كونسيساو وقد توج تلك الفترة الجيدة بالفوز على النصر في ثمن نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين بهدفين مقابل هدف واحد، ليحجز مقعده في ربع النهائي، وبعدها حقق الفريق عودة مذهلة أمام الخليج في آخر جولات دوري روشن السعودي، حيث حول تأخره بأربعة أهداف نظيفة إلى تعادل 4-4، وأخيرًا حقق العميد فوزًا جديدًا في دوري أبطال آسيا للنخبة بتخطي الشارقة الإماراتي بثلاثية نظيفة، لكن تلك السلسلة تعرضت لانتكاسة قوية بالخسارة في ديربي جدة ضمن الجولة الأخيرة من دوري روشن السعودي أمام الأهلي بهدف نظيف سجله رياض محرز.
الاتحاد كان قد أقال مدربه الفرنسي، المتوج بالثنائية المحلية الموسم الماضي، لوران بلان، في نهاية سبتمبر الماضي، وبعد أسبوعين تقريبًا أعلن النادي تعاقده مع كونسيساو الذي كان دون نادٍ منذ إقالته من تدريب ميلان بنهاية الموسم الماضي.