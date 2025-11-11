أحدث تطورات فضيحة الدوري التركي.. رئيس نادٍ متورط وشبح المراهنات يطل في التحقيقات!

وتعود جذور الفضيحة إلى نهاية شهر أكتوبر الماضي، حين أعلن الاتحاد التركي لكرة القدم (TFF) اكتشاف مخالفات جسيمة بين صفوف الحكام، بعد ورود معلومات عن تورط 152 حكمًا وحكمًا مساعدًا في أنشطة مراهنة غير قانونية. وأشارت التحقيقات الأولية في حينه إلى أن بعض هؤلاء الحكام شاركوا في المراهنات على مباريات محلية ودولية، بعضها كان ضمن المسابقات التي تولوا إدارتها بأنفسهم.

وعلى إثر تلك النتائج، قرر الاتحاد التركي إيقاف 149 حكمًا ومساعد حكم عن ممارسة أي نشاط كروي لمدة تتراوح بين ثمانية أشهر واثني عشر شهرًا، ريثما تستكمل التحقيقات الجنائية والرياضية. ومع ذلك، يبدو أن الأمر تجاوز الحدود الفردية ليأخذ منحى أوسع، بعدما كشفت النيابة وجود شبكات مراهنة معقدة تضم مسؤولين في الأندية وحكامًا ووكلاء لاعبين، وهو ما دفع السلطات القضائية للتحرك رسميًا.

وأكدت مصادر قضائية تركية أن التحقيقات الحالية لا تقتصر على الحكام فقط، بل تشمل أيضًا عددًا من الأندية واللاعبين الذين يشتبه في استفادتهم من نتائج تم التلاعب بها. ومن المتوقع أن تشهد الأيام المقبلة استدعاءات جديدة لمسؤولين كبار في الاتحاد المحلي وبعض الأندية المنافسة في دوري السوبر التركي.