ليس ساليبا ولا كوناتي .. ريال مدريد يتجه إلى "هدف فرنسي واقعي" لتدعيم خط دفاعه

بعد بداية موسم جيدة من الناحية الحسابية، يواجه ريال مدريد صعوبة في إقناع الجمهور على أرض الملعب. الهزائم الأخيرة أمام سيلتا فيجو في الدوري الإسباني (2-0) ثم أمام مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا (1-2) زاد الضغط على الفريق وعلى منصب تشابي ألونسو، الذي تعرض لانتقادات شديدة بعد العديد من الخلافات مع لاعبيه.

الوضع حساس للغاية، خاصة أن النادي يواجه العديد من الإصابات في خط دفاعه، حيث لن يتمكن فيرلان ميندي وديان هويجن وترنت ألكسندر-أرنولد وإيدر ميليتاو وديفيد ألابا وداني كارفاخال من المشاركة.

ويضاف إلى ذلك إيقاف ألفارو كاريراس وفران جارسيا عن المباراة القادمة في الدوري الإسباني.

في مواجهة هذه الحالة الحرجة، ترغب إدارة ريال مدريد في تعزيز صفوفها خلال فترة الانتقالات القادمة لسد الثغرات في خط دفاعها. وقد طرحت أسماء إبرهيم كوناتي ودايوت أوباميكانو وويليام ساليبا في الأشهر الأخيرة، لكن تمديد عقد مدافع أرسنال وتراجع مستوى مدافع ليفربول أدى إلى تغيير الأوضاع. ويبدو أن ريال مدريد يركز الآن على خيارات أخرى أكثر واقعية، بحثًا عن لاعب قادر على فرض نفسه بسرعة.