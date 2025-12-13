يواجه ريال مدريد فترة صعبة على أرض الملعب وفي دفاعه، ويبحث بنشاط عن تعزيزات. كشفت الأسابيع الأخيرة عن وجه مقلق للنادي الملكي، بين الإصابات المتتالية والإيقافات والأداء المتفاوت. بينما يواجه الميرينجي حالة من عدم اليقين التكتيكي والاستراتيجي، تبحث إدارة ريال مدريد الآن في الدوري الفرنسي عن مدافع شاب قادر على توفير القوة والثبات. قد يمثل هذا الهدف الغامض حلاً طويل الأمد لقطاع دفاعي يعاني من صعوبات، ويبدو أن فترات الانتقالات القادمة ستكون حاسمة بالنسبة للنادي الإسباني.
ليس ساليبا ولا كوناتي .. ريال مدريد يتجه إلى "هدف فرنسي واقعي" لتدعيم خط دفاعه
- Getty Images Sport
دفاع ريال مدريد في مأزق
بعد بداية موسم جيدة من الناحية الحسابية، يواجه ريال مدريد صعوبة في إقناع الجمهور على أرض الملعب. الهزائم الأخيرة أمام سيلتا فيجو في الدوري الإسباني (2-0) ثم أمام مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا (1-2) زاد الضغط على الفريق وعلى منصب تشابي ألونسو، الذي تعرض لانتقادات شديدة بعد العديد من الخلافات مع لاعبيه.
الوضع حساس للغاية، خاصة أن النادي يواجه العديد من الإصابات في خط دفاعه، حيث لن يتمكن فيرلان ميندي وديان هويجن وترنت ألكسندر-أرنولد وإيدر ميليتاو وديفيد ألابا وداني كارفاخال من المشاركة.
ويضاف إلى ذلك إيقاف ألفارو كاريراس وفران جارسيا عن المباراة القادمة في الدوري الإسباني.
في مواجهة هذه الحالة الحرجة، ترغب إدارة ريال مدريد في تعزيز صفوفها خلال فترة الانتقالات القادمة لسد الثغرات في خط دفاعها. وقد طرحت أسماء إبرهيم كوناتي ودايوت أوباميكانو وويليام ساليبا في الأشهر الأخيرة، لكن تمديد عقد مدافع أرسنال وتراجع مستوى مدافع ليفربول أدى إلى تغيير الأوضاع. ويبدو أن ريال مدريد يركز الآن على خيارات أخرى أكثر واقعية، بحثًا عن لاعب قادر على فرض نفسه بسرعة.
- AFP
ريال مدريد يهتم بـ جيريمي جاكيه
من بين الأهداف الجديدة للنادي الإسباني، يرد اسم جيريمي جاكيه بشكل متكرر في سانتياجو برنابيو، وفقًا للصحفي ماتيو موريتو من ماركا.
يبلغ المدافع البالغ من العمر 20 عامًا من العمر ويلعب في الدوري الفرنسي ويثير الإعجاب بنضجه على الرغم من صغر سنه.
جيريمي جاكيه، لاعب المنتخب الفرنسي للشباب الذي خاض خمس مباريات دولية، سرعان ما فرض نفسه كعنصر أساسي في دفاع رين تحت قيادة حبيب بيي، حيث أظهر أداءً ثابتًا وقويًا.
على الرغم من عدم تقديم أي عرض رسمي لـ جيريمي جاكيه حتى الآن، إلا أن ريال مدريد يتابع تطوره عن كثب، مع وجود كشافين يراقبون أداءه عن كثب، وفقًا لصحيفة ماركا.
يتوافق ملف اللاعب، القادر على تعزيز الدفاع على الفور مع امتلاكه إمكانات طويلة الأمد، تمامًا مع الاحتياجات التي حددها النادي الملكي. وتأمل إدارة ريال مدريد في الحصول على تعزيزات يمكن أن تساهم في استمرارية الفريق وتعزز الكتيبة الفرنسية ضمن التشكيلة.
- AFP
هدف ذكي وواقعي لريال مدريد
يقوم مسؤولو التوظيف في ريال مدريد بتقييم جيريمي جاكيه بعناية، حيث يراقبون أداءه في كل مباراة ويحللون نقاط قوته مثل قدرته على اللعب في مراكز دفاعية مختلفة، وفقًا لصحيفة ماركا.
تعكس هذه المراقبة الدقيقة رغبة النادي في ضم لاعب يمكن أن يصبح بسرعة أحد أعمدة الفريق، حتى في تشكيلة تنافسية بالفعل.
كما أن الاهتمام بـ جيريمي جاكيه يوضح استراتيجية ريال مدريد في إعطاء الأولوية للمواهب الشابة ذات الإمكانات، القادرة على الاندماج بسرعة مع توفير هامش للتطور. وقد يكون المدافع الذي يلعب في رين هو الحل لاحتياجات ريال مدريد الحالية والمستقبلية، حيث سيساهم في تعزيز قطاع ضعيف مع الاستعداد للمستقبل، وفقًا لمعلومات ماركا.
و في حالة انتقاله، سينضم جيريمي جاكيه إلى الجالية الفرنسية في ريال مدريد، التي تضم كيليان مبابي وأوريليان تشواميني وفيرلاند ميندي وإدواردو كامافينجا.