دعم حكومي "مشروط" للهلال .. وثنائي محلي "مؤثر" يقرر الرحيل بعد كأس العالم للأندية

الهلال يعاني في ملف الصفقات الجديدة..

غضب شديد انتاب جماهير الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال؛ بسبب ما اعتبروه "عملًا سيئًا" من الإدارة، في ملف الصفقات الجديدة.

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وبالفعل.. يعيش نادي الهلال في تخبطات شديدة الآن، بشأن الصفقات الجديدة للفريق الأول؛ والذي تنتظره مشاركة تاريخية في بطولة كأس العالم للأندية 2025.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

الهلال يشارك في بطولة كأس العالم للأندية، التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية من 15 يونيو إلى 13 يوليو 2025؛ حيث أسفرت القرعة عن وقوعه في "المجموعة الثامنة"، إلى جانب كل من ريال مدريد ورد بول سالزبورج وباتشوكا.