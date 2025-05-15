"تشك في خداع اللاعب لها!" .. إدارة الهلال تهدد سالم الدوسري بـ"الاستبعاد" من كأس العالم للأندية

كواليس صادمة في ملف مستقبل سالم الدوسري..

يعيش نادي الهلال واحدة من أصعب فتراته، على مختلف الأصعدة؛ وذلك قبل مشاركة الفريق الأول لكرة القدم، في بطولة كأس العالم للأندية 2025.

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على رأس هذه الصعوبات التي يتعرض لها الهلال؛ ملف التجديد مع النجم الدولي سالم الدوسري، جناح الفريق الأول لكرة القدم، والذي ينتهي عقده بعد كأس العالم للأندية.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وخلال الأيام الماضية.. أكدت العديد من التقارير أن إدارة الهلال اتفقت مع سالم على التجديد؛ إلا أن اللاعب لم يوقع بشكلٍ رسمي - حتى الآن -، ما زاد من الجدل في الشارع السعودي.