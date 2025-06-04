"إذا كان لديك المال تعاقد مع هذا اللاعب فورًا!" .. كواليس مثيرة في مفاوضات رئيس الهلال وسيموني إنزاجي

هذا ما دار بين إنزاجي وابن نافل!..

على الرغم من مخاوف جماهير الهلال، من دخول بطولة كأس العالم للأندية 2025، بدون مدرب أجنبي جديد "خلفًا" للبرتغالي المخضرم جورج جيسوس؛ إلا أن مجلس إدارة النادي، كسب الرهان في النهاية.

ونجحت إدارة الهلال في الاتفاق مع المدير الفني الإيطالي سيموني إنزاجي، لقيادة الفريق الأول لكرة القدم بداية من كأس العالم للأندية 2025؛ في انتظار الإعلان الرسمي، خلال الساعات القادمة.

وودع إنزاجي نادي إنتر رسميًا، مساء أمس الثلاثاء، بعد 4 سنوات على رأس القيادة الفنية للفريق الأول؛ حقق خلالها 6 ألقاب، مع الوصول إلى نهائي دوري أبطال أوروبا "مرتين".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ومن ناحيته.. كشف الإعلامي الرياضي خالد القحطاني، عن "كواليس" مفاوضات الإدارة الهلالية مع المدير الفني الإيطالي البالغ من العمر 49 سنة؛ والتي لم تكن سهلة أبدًا.