تطور مفاجئ قد يعيد أزمة رينان لودي .. الهلال ينوي إبقاء نونيز والتضحية بنجمه مع إعادة كانسيلو محليًا!

يبدو أن قضية "بديل كانسيلو" في قائمة الهلال المحلية، لم تُحسم بعد، وكأن إدارة الزعيم تتجه نحو تغيير مفاجئ في الخطة، سيثير الكثير من الجدل إن وقع، خلال فترة الميركاتو الشتوي، حول الأجنبي الذي سيتم استبعاده محليًا، واقتصار مشاركته في دوري أبطال آسيا للنخبة.

وقررت إدارة الهلال، استبعاد جواو كانسيلو من القائمة المحلية، واقتصار مشاركته على دوري أبطال آسيا للنخبة، بعد إصابته، مع استدعاء المهاجم البرازيلي ماركوس ليوناردو، الذي قدم أرقامًا تهديفية مذهلة، بتسجيل 11 هدفًا في 14 مباراة.

وتسبب قرار الإدارة باقتصار ضم كانسيلو على القائمة الآسيوية، في غضب كبير من قِبل الظهير البرتغالي، والذي أعرب عنه من خلال حسابه على منصة (إنستجرام)، فيما تتجه الإشارة نحو إعادة كانسيلو للقائمة المحلية، مع إبقاء ماركوس ليوناردو، ليصبح السؤال هو "من الأجنبي الأقرب للاستبعاد من القائمة في الفترة الشتوية؟".