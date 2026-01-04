Simone Inzaghi Hilal GOAL ONLYGOAL AR
محمود خالد

الهلال ينتزع الصدارة: دعونا نصفق لإنزاجي "المتنوع" .. هدايا ضمك جعلت مهمته أصعب والحمدان قد لا يغادر وحده!

الهلال يحقق رقمًا قياسيًا في دوري المحترفين السعودي..

جاء العام الجديد "2026" ليحمل البشرى إلى الهلال، بأكثر من مجرد فوز، بثنائية في شباك ضمك، في أبها، ضمن حساب الجولة الثالثة عشرة من دوري روشن السعودي.

الهلال فاز بثنائية نظيفة، حملت توقيع داروين نونيز وماركوس ليوناردو، في الدقيقتين 35 و53، ليقبض الزعيم على صدارة دوري روشن، مع الوصول للنقطة 32، متفوقًا بفارق نقطة عن النصر "الوصيف"، بينما حل ضمك في المركز الرابع عشر، برصيد 9 نقاط.

وبات الهلال هو الفريق الوحيد الذي لم يحقق أي خسارة، مع الوصول للجولة الثالثة عشرة، مع تأجيل مباريات الجولة العاشرة، كما بات الزعيم أول فريق يسجل في 41 مباراة متتالية خارج أرضه في دوري المحترفين السعودي.

وفيما يلي، تستعرض النسخة العربية من موقع GOAL، أبرز النقاط حول مواجهة ضمك والهلال..

  • Darwin Nunez Al-Hilal 2025-26Getty Images

    هدية سانتا كلوز تربك إنزاجي!

    قبل ساعات، تحدثنا في تقرير عبر موقع "جول"، عن رغبة إنزاجي، وربكة اللاعب الأجنبي الذي يُنتظر استبعاده من القائمة المحلية، في فترة التسجيل الثانية، خاصة وأن الدائرة تدور حول ثلاث؛ داروين نونيز، ماركوس ليوناردو، جواو كانسيلو (الذي تم استبعاده في الفترة الأولى)".

    هدايا العام الجديد، جاءت عن طريق داروين نونيز، الذي تعرض لانتقادات بسبب كثرة إصاباته، ليردّ بقوة، في ملعب الأمير سلطان بن عبد العزيز، فسجل الهدف الأول، وصنع الهدف الثاني.

    نونيز قدم إثباتًا للهلال على أن لعبة الكرات العرضية لم تفقد هيبتها، بعد رحيل صاحب الرأسيات المميزة، أليكساندر ميتروفيتش، بعدما استغل داروين سوء التنسيق الدفاعي، وتمركزه بشكل رائع داخل المنطقة، ليستقبل عرضية سافيتش، بركلة الهدف الأول.

    وعاد نونيز ليواصل تألقه، فأرسل كرة عرضية لم يتوانَ ماركوس ليوناردو في إيداعها في الشباك، ليس ذلك فحسب، بل إن داروين امتاز بتحركاته الذكية في الأطراف والعمق، فترجم تمريرة بينية بانفراد خطير، إلا أن حارس ضمك منعه من التسجيل.

    أما عن ماركوس ليوناردو، فقد تمكن من التسجيل أخيرًا، بعد فترة من الصمت، رغم أنه يعطي لمحة بأنه يحتاج لأن يكون "مهاجم صندوق"، أكثر من التراجع كثيرًا للمساهمة في بناء الهجمات.

    أما إذا تحدثنا عن الظهير الأيمن، فإن إنزاجي لا يزال يثبت قدرته على التعامل مع غياب كانسيلو، بمنح أدوار دفاعية إلى مالكوم، لدعم حمد اليامي في حال التقدم، أو تبديل مركز متعب الحربي، من الظهير الأيسر إلى الأيمن، بعد الدفع بيوسف أكتشيشيك بديلًا في الشوط الثاني.

    ولكن، رغم أن حمد اليامي، قدم بعض الأدوار الدفاعية الجيدة، باستعادة الكرة "4" مرات، وتقديم 29 تمريرة صحيحة، بنسبة دقة "85%"، إلا أن فقدانه للكرة 10 مرات، وفشله في إرسال الكرات العرضية، جعلت الاعتماد عليه بدلًا من البرتغالي، في المرحلة المُقبلة محل شك.

    وطبقًا لذلك، فإن مباراة ضمك أثبتت أن الثلاثي نونيز وليوناردو وكانسيلو، لا تزال لديه بصمة، ستربك حسابات إنزاجي، بشأن الأجنبي "الضحية" في القائمة المحلية.

  • هل كان الهلال يستحق اللعب بـ9 لاعبين؟

    أتتذكرون تهور حارس النصر، نواف العقيدي، في مباراة الأخدود، حينما ساهمت ارتقاءاته في إصابة قوية بكسر في ضلوع المهاجم خالد ناري، وأيضًا إصابة في أنف زميله عبد الإله العمري.

    اليوم، شاهدنا أيضًا بعد التدخلات المتهورة من لاعبي الهلال، أعادت نفس سيناريو العقيدي الذي ارتكب تلك الوقائع دون بطاقة حمراء، وهو الأمر ذاته الذي حدث مع الزعيم.

    القدر أنقذ محمد الربيعي، حارس الهلال، من تدخل قوي على سنوسي الهوساوي، أثناء فرصة انفراد، حيث أنقذه وقوع لاعب ضمك في مصيدة التسلل، من إشهار البطاقة الحمراء في الدقيقة 32.

    وأيضًا، كاد سيرجي سافيتش، نجم وسط الهلال، أن ينال بطاقة حمراء، بتدخل بالكوع على وجه المدافع حاركاس، والذي أسفر عن خروجه عبر سيارة طبية، إلا أن الحكم كان رحيمًا بالصربي أيضًا.

  • Abha v Al-Hilal - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    يبدو أن الحمدان لن يكون المغادر الوحيد..

    في ظل الأحاديث عن مستقبل عبد الله الحمدان، مهاجم الهلال، ورحيله المرتقب عن قلعة الزعيم، يبدو أن هناك لاعبًا آخر، سيكون بعيدًا عن حسابات سيموني إنزاجي، وهو علي البليهي، الذي قرر الإيطالي استبعاده من المباراة الثانية على التوالي، لأسباب فنية.

    إنزاجي قرر أن يضع البرتغالي روبن نيفيش، كقلب دفاع، بجانب حسان تمبكتي، ورغم أن تقدم الدفاع كاد أن يكلف الهلال، في عدة لقطات، بتمريرات طويلة كادت أن تصنع انفرادات محققة، إلا أن الثنائي قدما أدوارًا رائعة، سواءً في تأمين الخط الخلفي، أو التقدم للأمام من أجل البناء الهجومي.

    المدرب الإيطالي جرب العديد من العناصر، بين الدفع بيوسف أكتشيشيك وعلي لاجامي، ما يعد مؤشرًا على أن البليهي بات خيارًا بعيدًا لإنزاجي، وقد لا يطول بقاؤه كثيرًا، خاصة وأن غياب السنغالي خاليدو كوليبالي، الذي يشارك في كأس أمم إفريقيا 2025، كان فرصة لأن يجد مكانًا داخل أرض الميدان.

  • Sergej Milinkovic-Savic,(C)Getty Images

    مهندس الصدارة .. عطّل ابن النصر!

    بالنظر إلى الشوط الأول، فإن ضمك قدم مباراة جيدة، من الناحية الدفاعية، حيث عمل على إغلاق المساحات أمام لاعبي الهلال، فكان السبيل للوصول إلى المرمى هو الكرات العرضية.

    هنا يمكن الإشارة أيضًا، إلى ضاري العنزي، الذي انتقل من "أولمبي" النصر إلى ضمك في 2022، والذي قدم لمحات فنية جيدة، بين اللعب على الخروج بالكرة من الحصار الهلالي، مستغلًا سرعاته وبعض المهارات الفنية، إلا أن مهارته تعطلت عند صخرة سيرجي سافيتش.

    في الحقيقة، لم يكن داروين نونيز فقط هو نجم الليلة، بل أيضًا الحديث عن سيرجي سافيتش، الذي يمكن وصفه بـ"مهندس الصدارة"، والذي نجح في إحكام السيطرة على الوسط، فضلًا عن انتشاره الرائع في العمق والأطراف، وصنع العديد من الفرص، ليكلّل مجهوده باستغلال تحركات نونيز ليمنحه كرة الهدف الأول.

    سافيتش صنع تمريرة حاسمة، وقدم 3 تمريرات مفتاحية، كما بلغت دقة تمريراته الـ67، نسبة 82%، فضلًا عن كسب 9 مواجهات ثنائية من أصل 15.

  • كلمة أخيرة..

    الهلال يتصدر، محليًا وآسيويًا، بفضل تنوع اسلوب سيموني إنزاجي، وبات الزعيم ذلك المهاجم الشرس الذي يلغي نظرية "المدرب المدافع"، وأثبت أن احتكام ضمك للتكتل الدفاعي، وتواجد اللاعبين العشرة في منطقتهم، ليس كافيًا، لإيقاف خطورتهم.

    ولعب الهلال على عدة نقاط؛ أخطاء دفاع ضمك، الافتكاك والكرات العرضية، المرتدّات السريعة، كما أنه لم يسقط في فخ التراجع البدني الذي عانى منه في بعض المباريات، والتي كانت فرصة للخصوم لمحاولة العودة في النتيجة.

    وصار الهلال يسير على الطريق الصحيح، وأثبت أن الدوري بات مشتعلًا، وأن ديربي الـ12 يناير مع النصر، سيكون معركة كروية ينتظرها عشاق الكرة، في مختلف أرجاء العالم.

