محاولة لخطفه من باريس وتشيلسي .. الهلال يعرض 40 مليون يورو لضم "فارع الطول وقليل الأهداف" محمد قادر ميتي!

الصفقة لن تكون سهلة واللاعب لم يحسم موقفه حتى الآن

يواصل نادي الهلال السعودي سعيه لتدعيم صفوف فريقه خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، وذلك عن طريق التعاقد مع مهاجم جديد، حيث وجه أنظاره نحو الدوري الفرنسي.

الهلال تخلى عن المهاجم الصربي ألكساندر ميتروفيتش خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية منتقلًا إلى الريان القطري، ليتعاقد مع الأوروجوياني داروين نونيز من ليفربول مقابل 53 مليون يورو.

وفي الوقت الحالي هناك شكوك حول إمكانية رحيل نونيز عن الهلال خلال شهر يناير الجاري، مما يترك المدرب سيموني إنزاجي بخيارات محدودة، بتواجد ماركوس ليوناردو وعبد الله رديف وعبد الله الحمدان.

  • مهاجم فرنسي على رادار الهلال

    الصحفي سانتي أونا، نقل عبر موقع "فوت ميركاتو" أن الهلال السعودي مهتم بالتعاقد مع محمد قادر ميتي مهاجم نادي رين الفرنسي الشاب، تمهيدًا لضمه في الميركاتو الشتوي الحالي.

    وقال الصحفي إن عرض الهلال وصلت قيمته إلى 40 مليون يورو لضم اللاعب البالغ من العمر 18 سنة، ولكن لا يبدو أن الصفقة ستكون بهذه السهولة بسبب رغبة ميتي.

    مهاجم رين يشعر بتردد كبير تجاه قبول العرض السعودي، ويفكر مليًا في مستقبله، وليس متعجلًا في اتخاذ هذه الخطوة في منتصف الموسم الحالي 2025/2026.

    ويبدو أن الهلال سيكون عليه بذل المزيد من المجهود لإغراء ميتي من أجل إنهاء حالة التردد التي يعيشها والموافقة على الانضمام لكتيبة المدرب سيموني إنزاجي.

    من هو محمد قادر ميتي؟

    وفقًا للمؤشرات الأولية، لا يبدو أن قدوم ميتي يعني بالضرورة رحيل داروين نونيز، لأن اللاعب لا يزال "موهبة تحت الإنشاء" وتم تصعيده حديثًا للفريق الأول في رين بعد التدرج بمختلف مراحل الشباب.

    اللاعب العملاق الذي يبلغ طول 1.92 متر ويمتاز بالبنية الجسمانية القوية، شارك في 17 مباراة مع رين خلال الموسم الحالي، مسجلًا 3 أهداف ببطولة الدوري الفرنسي.

    وبالنظر مليًا إلى هذه الأرقام، سنجد في البداية أنها محدودة لأي مهاجم مقارنة بعدد المباريات التي لعبها، ولكن ما لا يمكن تجاهله، هو حقيقة أن ميتي لم يشارك كأساسي سوى 6 مرات فقط من أصل 17 في الدوري الفرنسي.

    والغريب أنه لم يلعب لمدة 90 دقيقة في أي مناسبة خلال الموسم الجاري بمختلف المستويات، إذن.. لماذا أبدى الهلال استعداده لدفع هذه القيمة المالية الكبيرة للاعب لم يشارك لـ90 دقيقة على مدار الموسم؟

  • لا تلوموا الهلال ..إنه مشروع مهاجم كبير

    الأرقام تخدع أحيانًا، لأن خلف تلك الإحصائيات التي لا تبدو مبهرة، هناك موهبة مميزة يتوقع لها العديد من المتابعين النجاح في فرنسا، لمهاجم يبدو للوهلة الأولى كلاعب ضخم كلاسيكي محدود الحركة.

    ولكن في الحقيقة، فإن ميتي يجمع بعض القدرات التقنية والذكاء والحاد داخل وحول منطقة الجزاء، ومستوياته المميزة لم تلفت أنظار الهلال فقط، بل أيضًا تشيلسي وباريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد.

    ميتي سبق أن لفت أنظار موقع جول النسخة الدولية وتحدثنا عنه من قبل في سلسلة "NEXTGEN"

    اللاعب شارك لأول مرة بمراحل الكبار لمدة 10 دقائق ضد تولوز في الدوري الفرنسي بنوفمبر 2024، وبدأ بالتدريج يحصل على مكانة جيدة بسبب موهبته البارزة ودوره المحوري مع الفريق بغض النظر عن عدم غزارة أهدافه.

    إحدى المباريات التي شهدت نقطة تحول لمسيرته، كانت أمام ليون في الدوري الفرنسي، حيث صنع الفارق عندما كان رين متأخرًا بهدف دون رد، بمساهتمه الحاسمة في هدف التعادل الذي سجله أنطوني روا.

    وفي الوقت بدل الضائع، أجبر ميتي مدافع ليون على تسجيل هدف في مرماه، بعد تسديدة من زاوية ضيقة سكنت الشباك فور ارتطامها بلاعب الفريق الخصم، قبل أن يسجل الهدف الثالث من رأسية متقنة.

    تلك المشاركة القصيرة التي استمرت لـ21 دقيقة فقط، ساعدت على انتشار اسم ميتي على مواقع التواصل الاجتماعي، وظهور كل ما قدمه من مهارات ولقطات مؤثرة عبر مقاطع الفيديو، وقتها عرف الجميع من هو!

    توجه جيد للهلال

    فكرة التعاقد مع نجوم كبار جاهزين لا تأتي دائمًا بالنجاح المنتظر في دوري روشن، ومحاولة جلب المهاجم الفرنسي الشاب تأخذ سوق الانتقالات السعودي إلى اتجاه مختلف نوعًا ما قد يكون أكثر إفادة.

    اللاعب يعتبر من أبرز المواهب الشابة في أوروبا بمركز الهجوم، وهناك اهتمام من مانشستر يونايتد وتشيلسي وباريس بضمه، ونجاح الهلال في حسم الصفقة قد يجعل ميتي بمثابة "الكنز".

    الهلال يمكنه الاستفادة من اللاعب وتطويره مع المجموعة الحالية، وبعدها قد يزيد سعره بشكل ملحوظ ويصبح أحد العناصر التي يمكن بيعها والاستفادة منها ماليًا على المدى المتوسط أو البعيد.

