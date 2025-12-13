محمد قادر ميتي | "العملاق" الذي لفت انتباه تشيلسي ومانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان

بعد بداية سريعة للموسم التالي مع الفريق ب، بدا أن انضمامه إلى الفريق الأول أمر حتمي، وبعد خمسة أيام من توقيع أول عقد احترافي له مع النادي، شارك ميتي لأول مرة مع الفريق الأول في مباراة ضد تولوز في الدوري الفرنسي في نوفمبر 2024، حيث لعب لمدة 10 دقائق. لم يؤد ذلك إلى ترسيخ مكانته على الفور، ولكن بعد بداية العام الجديد أصبح لاعبًا أساسيًا في الفريق، حتى أنه شارك في التشكيلة الأساسية ضد باريس سان جيرمان في مارس.

سجل أول هدفين له في الدوري في مباراتين متتاليتين ضد نانت في ديربي بريتاني وليون في نهاية الموسم، قبل أن يقود فريق تحت 19 عامًا إلى الفوز بكأس غامبارديلا المرموقة في أواخر مايو، حيث سجل هدف الفوز الدرامي في الدقائق الأخيرة من المباراة النهائية ضد ديجون. ومع ذلك، لم يبدأ الناس في الانتباه إليه على نطاق أوسع إلا في هذا الموسم، بما في ذلك معجبيه في الدوري الإنجليزي الممتاز.

دفع ظهوره من على مقاعد البدلاء في سبتمبر هذا المهاجم الشاب إلى دائرة الضوء، حيث قلب مواجهة الدوري الفرنسي مع ليون رأسًا على عقب في غضون 21 دقيقة. مع تأخر رين 1-0، كان ميتي قد أجبر الحارس على التصدي لتسديدة جيدة عندما تسبب في بطاقة حمراء غيرت مجرى المباراة من لاعب ليفربول السابق تايلر مورتون قبل ربع ساعة من نهاية المباراة.

بعد خمس دقائق، تسبب في إزعاج في منطقة الجزاء ليساعد أنتوني روو في تسجيل هدف التعادل، وفي الوقت المحتسب بدل الضائع، أجبر المدافع على تسجيل هدف في مرماه ليخطف الفوز، حيث ثبّت المدافع على الجانب، وتجاوزه، وسدد كرة من زاوية حادة انتهت بطريقة ما في شباك المرمى عبر القائم وتحويلتين. كان لا يزال هناك متسع من الوقت ليضيف المراهق هدفًا مستحقًا، حيث قفز أعلى من الجميع لتسديد رأسية في الزاوية السفلية.

كانت هذه مشاركة قصيرة أظهرت أفضل صفات ميتي، حتى أن أداءه انتشر بسرعة على وسائل التواصل الاجتماعي.