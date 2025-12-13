Mohamed Kader Meite NXGN GFXGetty/GOAL
محمد قادر ميتي | "العملاق" الذي لفت انتباه تشيلسي ومانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان

رين ليس غريبًا عن إنتاج بعض من أفضل اللاعبين في العالم، ويبدو أن محمد قادر ميتي مستعد ليصبح الموهبة التالية التي ستخرج من هذا النادي بعد لاعبين مثل الفائز بالكرة الذهبية عثمان ديمبيلي وديزير دوي وإدواردو كامافينجا. لا يزال هذا المهاجم الطويل البالغ من العمر 18 عامًا فقط، لكنه يقال إنه قد لفت الأنظار في جميع أنحاء أوروبا.

يبلغ طول ميتي 193 سم، وهو - بصراحة - لاعب قوي البنية، وقد بدأ يتعلم كيف يستغل قوته البدنية في المواقف الحاسمة التي تحدث فرقاً كبيراً في كرة القدم على أعلى المستويات.

لكن الفرنسي ليس "الرجل الضخم" الكلاسيكي في المقدمة، بل يجمع بين المهارة الفنية والذكاء داخل منطقة الجزاء وحولها، وهو أمر بالغ الأهمية في كرة القدم الحديثة. في الواقع، بعد انطلاقته مع الفريق الأول في عام 2025، أصبح مرتبطًا بالفعل ببعض أكبر الأندية الأوروبية مع اقتراب فترة الانتقالات في يناير، بما في ذلك عملاقا الدوري الإنجليزي الممتاز تشيلسي ومانشستر يونايتد.

ولكن من هو ميتي، ولماذا يجب أن تنتبه إلى أحدث المواهب الواعدة في رين؟ GOAL يقدم لك كل ما تحتاج إلى معرفته...

  • حيث بدأ كل شيء

    يعد ميتي أحد أحدث المواهب التي ظهرت من بؤرة المواهب في باريس وضواحيها، وقد ولد لأبوين إيفواريين في حي كريتيل جنوب شرق المدينة في أكتوبر 2007.

    وقد خطا أولى خطواته في طريقه نحو الاحتراف مع ناديه المحلي CA Paris 14 في عام 2013، وتطور المهاجم في عدد من فرق الشباب في العاصمة الفرنسية قبل أن يلفت انتباه نادي رين الذي يتخذ من بريتاني مقراً له، وينضم إلى أكاديميته في عام 2022 عندما كان عمره 15 عاماً - وهو ما يعكس الإمكانات التي رآها النادي الذي يلعب في الدوري الفرنسي، حيث أن هذا هو أقل عمر يمكن للاعب أن يغادر فيه منطقته المحلية بحثاً عن فرص أخرى، وفقاً للقواعد الفرنسية.

    هناك، حقق ميتي تقدمًا سريعًا عبر الفئات العمرية المختلفة، حيث لعب مع اللاعبين الكبار بعد أن ظهر بانتظام مع فريق تحت 19 عامًا في موسم 2023-24 بعد أن ظهر لأول مرة في سن 15 عامًا، وحتى أنه لعب مع فريق رين الاحتياطي في فبراير 2024. كما تم ضمه إلى منتخب فرنسا لبطولة أوروبا تحت 17 عامًا في أوائل الصيف.

  • الفرصة الكبيرة

    بعد بداية سريعة للموسم التالي مع الفريق ب، بدا أن انضمامه إلى الفريق الأول أمر حتمي، وبعد خمسة أيام من توقيع أول عقد احترافي له مع النادي، شارك ميتي لأول مرة مع الفريق الأول في مباراة ضد تولوز في الدوري الفرنسي في نوفمبر 2024، حيث لعب لمدة 10 دقائق. لم يؤد ذلك إلى ترسيخ مكانته على الفور، ولكن بعد بداية العام الجديد أصبح لاعبًا أساسيًا في الفريق، حتى أنه شارك في التشكيلة الأساسية ضد باريس سان جيرمان في مارس.

    سجل أول هدفين له في الدوري في مباراتين متتاليتين ضد نانت في ديربي بريتاني وليون في نهاية الموسم، قبل أن يقود فريق تحت 19 عامًا إلى الفوز بكأس غامبارديلا المرموقة في أواخر مايو، حيث سجل هدف الفوز الدرامي في الدقائق الأخيرة من المباراة النهائية ضد ديجون. ومع ذلك، لم يبدأ الناس في الانتباه إليه على نطاق أوسع إلا في هذا الموسم، بما في ذلك معجبيه في الدوري الإنجليزي الممتاز.

    دفع ظهوره من على مقاعد البدلاء في سبتمبر هذا المهاجم الشاب إلى دائرة الضوء، حيث قلب مواجهة الدوري الفرنسي مع ليون رأسًا على عقب في غضون 21 دقيقة. مع تأخر رين 1-0، كان ميتي قد أجبر الحارس على التصدي لتسديدة جيدة عندما تسبب في بطاقة حمراء غيرت مجرى المباراة من لاعب ليفربول السابق تايلر مورتون قبل ربع ساعة من نهاية المباراة.

    بعد خمس دقائق، تسبب في إزعاج في منطقة الجزاء ليساعد أنتوني روو في تسجيل هدف التعادل، وفي الوقت المحتسب بدل الضائع، أجبر المدافع على تسجيل هدف في مرماه ليخطف الفوز، حيث ثبّت المدافع على الجانب، وتجاوزه، وسدد كرة من زاوية حادة انتهت بطريقة ما في شباك المرمى عبر القائم وتحويلتين. كان لا يزال هناك متسع من الوقت ليضيف المراهق هدفًا مستحقًا، حيث قفز أعلى من الجميع لتسديد رأسية في الزاوية السفلية.

    كانت هذه مشاركة قصيرة أظهرت أفضل صفات ميتي، حتى أن أداءه انتشر بسرعة على وسائل التواصل الاجتماعي.

  • FBL-FRA-LIGUE1-TOULOUSE-RENNESAFP

    كيف تسير الأمور؟

    لم تتدفق الأهداف بالضبط في الأسابيع والأشهر التي تلت تلك الليلة من سبتمبر، ولكن في سن 18 عامًا، أصبح ميتي بالفعل عضوًا كامل العضوية في فريق رين الأول، حيث لعب دقائق منتظمة وبدأ ثلاث مباريات متتالية بين أواخر أكتوبر ومنتصف نوفمبر. وقد ساهم في أربعة أهداف حتى الآن في ما يزيد قليلاً عن 400 دقيقة من اللعب.

    وكان ميتي حاسماً مرة أخرى في المباراة الثانية ضد ستراسبورج المملوك لتشيلسي، حيث حقق رين فوزاً مقنعاً بنتيجة 4-1، حيث أظهر أولاً ردود فعل سريعة لتسجيل الهدف الثاني لفريقه من مسافة قريبة قبل أن يتحول إلى صانع الأهداف بتثبيت لاعب الخصم وتمرير كرة دقيقة إلى زميله في الهجوم إستيبان ليبول.

    كان ذلك حافزًا لسلسلة من أربعة انتصارات متتالية، ولكن من الواضح أن ميتي سيتعين عليه التحلي بالصبر للحصول على فرص في الفريق وأمام المرمى مع استمرار تطوره. على الصعيد الدولي، سبق له أن خاض مباراته الأولى مع منتخب فرنسا تحت 21 عامًا.

  • FBL-FRA-LIGUE1-TOULOUSE-RENNESAFP

    أكبر نقاط القوة

    كما ذكرنا سابقًا، ميتي لاعب قوي للغاية، ومن الواضح أنه بدأ يفهم كيف يستغل طوله البالغ 193 سم لصالحه. قال حبيب بيي، مدرب رين والمدافع السابق في نيوكاسل، مؤخرًا: "إنه يعرف كيف يبقى في منطقة الجزاء ويستغل قوته البدنية".

    كما أظهرت بعض المشاركات في الأهداف التي سجلها حتى الآن هذا الموسم، فإن اللاعب البالغ من العمر 18 عامًا بارع بالفعل في اللعب الدفاعي، حيث يثبت أنه كائن لا يمكن تحريكه عندما يثبت المدافع، ولديه القوة للتحكم في أي شيء يحدث بعد ذلك. ومن المؤكد أنه لن يتردد في خوض المعركة، كما أظهر ذلك عندما واجه ماركينوس، لاعب باريس سان جيرمان، في الموسم الماضي.

    وليس من المستغرب أنه مهيمن تمامًا في الهواء، حيث سجل اثنين من أهدافه الأربعة حتى الآن بضربات رأس. لكن ما هو غير متوقع هو استعداد ميتي للتراجع إلى الخلف لمساعدة فريقه، مستخدمًا قوته البدنية لاستعادة الكرة في وسط الملعب ودفع فريقه إلى الأمام.

    على الرغم من أنه يثبت أنه قاتل داخل منطقة الجزاء، إلا أن ميتي ليس اللاعب الكلاسيكي الثقيل رقم 9، حيث غالبًا ما يظهر في الأطراف وفي المساحات وفي دور رقم 10 - مما يعكس ثقته الكبيرة في قدراته مع الكرة.

  • FBL-FRA-LIGUE1-RENNES-PSGAFP

    مجال للتحسن

    لا مفر من أن ميتي لا يزال قليلاً غير متمكن من نفسه، حيث لا يزال يطور أسلوبه في اللعب ويتعلم كيفية التحكم بجسده، في الوقت الذي لا يزال ينمو فيه على الرغم من أنه يتفوق بالفعل على معظم خصومه من حيث الطول.

    من المؤكد أنه سيرغب في تحسين قدرته على إنهاء الهجمات، مما سيجلب له الأهداف التي ربما كانت تفتقر إليها مسيرته الاحترافية الناشئة حتى الآن. من وجهة نظر مدربه، عليه أن يعمل على قدرته على إشراك زملائه في اللعب وكيفية إيجاد المساحات الخفية في المقدمة.

    قال بيي في سبتمبر: "سوف يتعلم بسرعة، لكنه يحتاج إلى التخلص من هذا الضغط. ومن الجيد أن هناك مهاجمين من طراز أعلى (في النادي) لأنني أعتقد أن هذا ما يحتاج إليه للتحسن. إنه يسجل الأهداف، لكنه يحتاج إلى تحسين لعبه التعاوني وحركته. نحن نعلم أنه إذا وضعنا الكرات في منطقة الجزاء، فسيكون حاضراً".

  • Nick WoltemadeGetty

    فولتيمادي جديد؟

    عندما نتحدث عن اللاعبين الذين يتناسبون حقًا مع المقولة القديمة "أقدام جيدة لرجل ضخم"، من الصعب جدًا تجاهل بطل نيوكاسل الجديد، نيك فولتيمادي. لا بد أن هذا الألماني الطويل القامة - الذي يتفوق في الاحتفاظ بالكرة وإشراك زملائه في اللعب، مع براعته في التسلل إلى المساحات الخالية على الرغم من كونه في أغلب الأحيان أكبر لاعب على أرض الملعب - هو بالتأكيد المعيار الذي يجب أن يقتدي به مهاجم شاب طويل القامة مثل ميتي.

    الفرنسي أقصر بخمسة سنتيمترات من وولتمايد، لكنه لا يزال في سن 18 عامًا ولديه مجال للنمو. كما أنه ليس بنفس مستوى نظيره من الناحية الفنية، لكن ذلك سيأتي مع الوقت، ويتمتع بسرعة مماثلة على الرغم من جسمه الضخم، بالإضافة إلى قدرته الفطرية على إنهاء الهجمات في منطقة الجزاء.

    إذا تمكن ميتي من تحسين لعبه الجماعي كما ذكرنا سابقًا، فإنه يمتلك القدرة على تشكيل تهديد شامل مثلما فعل فولتيمادي في خط هجوم نيوكاسل منذ انتقاله من شتوتجارت في الصيف مقابل 69 مليون جنيه إسترليني (92 مليون دولار).

  • Mohamed Kader Meite Rennes

    ماذا سيحدث بعد ذلك؟

    على المدى القصير، سيكون من المنطقي أن يركز ميتي على عمله ويبذل قصارى جهده ليصبح لاعباً أساسياً في فريق رين، لكن ظهوره الأخير قد أثار بالفعل شائعات حول انتقاله.

    بعد ظهوره المثير للإعجاب ضد ليون، أفادت تقارير إسبانية أن عددًا من الأندية الأوروبية الكبرى قد انتبهت إلى إنجازات هذا الشاب في بريتاني، ولكن يبدو أن تشيلسي هو الأكثر اهتمامًا به. لقد جعلت هذه النادي من مهمتها في السنوات الأخيرة تجميع بعض من أفضل اللاعبين الشباب في العالم.

    ثم، في نوفمبر، زعمت صحيفة "ذا صن" أن ميت وزميله جيريمي جاكيه قد تم اكتشافهما من قبل مانشستر يونايتد، على الرغم من أن الشياطين الحمر اعتبروه "لا يزال قليل الخبرة". وقد ارتبط اسمه حتمًا بالعودة إلى مسقط رأسه للانضمام إلى باريس سان جيرمان، الفائز بدوري أبطال أوروبا، في حين يقال إن ميلان يدرس تقديم عرض له في وقت مبكر من يناير.

    لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت هذه الشائعات صحيحة أم لا، ولكن من الواضح أن ميتي سيكون من بين أفضل اللاعبين في أوروبا إذا استمر في مسيرته الحالية، ويمكن لرين الاستعداد لتحقيق أرباح كبيرة أخرى.

