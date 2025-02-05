جهاز النصر الطبي يقول كلمته .. حسم مصير مشاركة كريستيانو رونالدو ضد الفيحاء

اللاعب عانى من الإصابة في اليومين الماضيين..

نشر الأسطورة كريستيانو رونالدو، مهاجم نادي النصر، "القلق" بين جماهير الفريق الأول لكرة القدم، خلال اليومين الماضيين.

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رونالدو خرج من المباراة التي فاز فيها النصر (4-0) على ضيفه الوصل الإماراتي، مساء الإثنين الماضي، ضمن منافسات الجولة السابعة من مرحلة الدوري بمسابقة النخبة الآسيوية؛ بإصابة.

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هذه الإصابة منعت الأسطورة البرتغالية من حضور المؤتمر الصحفي بعد مباراة النصر والوصل؛ حيث غادر ملعب "الأول بارك" في سيارة خاصة.