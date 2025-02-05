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Cristiano Ronaldo Al Nassr 2024Getty
أحمد فرهود

جهاز النصر الطبي يقول كلمته .. حسم مصير مشاركة كريستيانو رونالدو ضد الفيحاء

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اللاعب عانى من الإصابة في اليومين الماضيين..

نشر الأسطورة كريستيانو رونالدو، مهاجم نادي النصر، "القلق" بين جماهير الفريق الأول لكرة القدم، خلال اليومين الماضيين.

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رونالدو خرج من المباراة التي فاز فيها النصر (4-0) على ضيفه الوصل الإماراتي، مساء الإثنين الماضي، ضمن منافسات الجولة السابعة من مرحلة الدوري بمسابقة النخبة الآسيوية؛ بإصابة.

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هذه الإصابة منعت الأسطورة البرتغالية من حضور المؤتمر الصحفي بعد مباراة النصر والوصل؛ حيث غادر ملعب "الأول بارك" في سيارة خاصة.

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