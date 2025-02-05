فيديو | في عيد ميلاده "الأربعين" .. كريستيانو رونالدو يطلب "هدية خاصة" من نجوم النصر

قبل أربعين سنة ولد أحد أساطير كرة القدم عبر التاريخ..

احتفل نادي النصر بالأسطورة كريستيانو رونالدو، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم؛ بمناسبة عيد ميلاده "الأربعين"، الموافق اليوم الأربعاء الخامس من فبراير 2025.

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رونالدو أحد أساطير اللعبة الأكثر شعبية في العالم، حيث يملك مسيرة حافلة بالإنجازات الجماعية والفردية؛ بدأت مع ناديه الأم سبورتنج لشبونة.

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وبعد سبورتنج لشبونة.. تنقل الأسطورة البرتغالية بين مانشستر يونايتد "مرتين" وريال مدريد ويوفنتوس؛ وصولًا إلى نادي النصر في يناير من عام 2023.

ووقع كريستيانو رونالدو على عقود تربطه بالفريق النصراوي، لمدة موسمين ونصف حتى 30 يونيو 2025؛ وسط مفاوضات بين الطرفين حاليًا، من أجل التجديد لعامٍ آخر.