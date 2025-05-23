إيمريك لابورت آخر أعضاء السلسلة السيئة لعبدالرزاق حمدالله ورفاقه .. "الشتيتان" النصر والرحيل المشرف بين الإجبار على الاعتزال والاقتياد للسجن!

أبرز من عانوا وقت الرحيل عن النصر..

كل شيء في النصر 2024-2025 يقود إلى أزمات ومشاكل.. إن أردت الحديث عن أداء فني ونتائج فحدث ولا حرج عن تخاذل اللاعبين حتى خرجوا بخفي حنين من كافة البطولات!

وإن فتشنا بمكاتب اللجان الحاكمة، فستجد العالمي يعتلي القائمة بأبرز قضيتين في الموسم الجاري؛ فشكوى العروبة وحارسه رافع الرويلي لم تُغلق بعد من ناحية، ومن ناحية أخرى هناك قضية "الحافلة" بين النصر والوحدة.

أما عن الجوانب الإدارية فانظر لجويدو فينجا؛ الرئيس التنفيذي السابق للنادي والمستشار الحالي، ستعرف حجم "ورطة" الفريق العاصمي.

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وفوق كل ذلك تأتي قضايا اللاعبين لتكون كـ"الكرز" فوق "كعكة" الراغبين في الشماتة بالنصر وجمهوره..

في هذا الشأن، يتصدر المدافع الإسباني إيمريك لابورت الصورة .. النجم الذي قاد منتخب بلاده في عام 2024 للتتويج بطلًا لأوروبا "اليورو"، وصارع ريال مدريد للتعاقد معه في صيف العام ذاته، أين هو الآن؟

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بعض التقارير الصحفية تتحدث تارةً عن خلاف بين لابورت والمدير الفني للنصر ستيفانو بيولي مرجعين له السبب في غياب اللاعب عن المباريات، وأخرى تزعم أن هناك محاولات إدارية لإقناعه بفسخ عقده بالتراضي، لعدم الحاجة الفنية له.

التصريح الرسمي الوحيد في هذا الشأن، خرج من المغربي المهدي بنعطية؛ المدير الرياضي لنادي مارسيليا، الراغب في ضم صاحب الـ30 عامًا في الميركاتو الصيفي المقبل، إذ أوضح: "تحدثت مع لابورت في يناير، إنه شخص رائع، لا أريد أن أقول إنه كان يعاني في الدوري السعودي، لأنه استمر في اللعب هناك، لكنه أراد الرحيل، ولم يفلح بسبب المشاكل المالية المختلفة، والآن هناك اتجاه لفسخ عقده مع النصر".

تلك هي باختصار الحالة التي يعيشها النجم الإسباني داخل قلعة العالمي، ليفتح باب الحديث مجددًا عن الطرق "غير اللائقة" التي يختارها النصر لرحيل لاعبيه في السنوات الأخيرة.

وإن كان لابورت أخف حالًا من الموجودين في تلك السلسلة .. دعونا في السطور التالية نستعرض سويًا أبرز أزمات اللاعبين مع النصر، ليس من الناحية المالية وتأخر المستحقات، إنما في طريقة الرحيل بحد ذاتها..

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