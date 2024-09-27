هل تجاهل الحكم ركلة جزاء "مستحقة" للنصر؟

أثار الحكم الألماني باستيان دانكيرت، لقطة مثيرة للجدل، في مباراة النصر والوحدة، والمُقامة على ملعب الأول بارك، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مسابقة دوري روشن السعودي.

وشهدت مباراة النصر والوحدة، انطلاق المدافع الفرنسي محمد سيماكان، والذي لعب أدوارًا هجومية وكاد أن يصنع الخطورة على مرمى حارس الوحدة محمد العويشير، فيما كانت اللقطة الأبرز في الدقيقة 28.

وحاول سيماكان إرسال كرة عرضية إلى ساديو ماني، قبل أن يتصدى الدفاع، لتعود الكرة إلى سيماكان الذي حاول إعادة الكرة، قبل إعاقته داخل منطقة الجزاء، فيما وصلت الكرة إلى ساديو ماني الذي سدد كرة أرضية انتهت بين أحضان العويشير.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وقرر الحكم دانكيرت التواصل مع غرفة الفيديو، للكشف عن مدى استحقاق النصر لركلة جزاء في تلك اللقطة، قبل أن يقرر استئناف اللعب دون احتساب جزائية، وسط اعتراضات سيماكان، وصافرات الاستهجان من الجماهير في مدرجات الأول بارك.

وأثارت تلك اللقطة غضبًا عارمًا بين الجماهير النصراوية، والتي أكدت أحقية الفريق في الحصول على ركلة جزاء، واتهام الحكم بتجاهل اللقطة، رغم قانونيتها.

ويحتل النصر المركز الخامس في جدول دوري روشن السعودي، برصيد 8 نقاط، بينما يأتي الوحدة في المركز الرابع عشر، برصيد 4 نقاط.