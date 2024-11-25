النصر ضد الغرافة | لا أعذار لستيفانو بيولي بعد الآن .. وثمن "كوبري" أوتافيو غالٍ يا فرجاني ساسي!

ملامح من ليلة فوز النصر على الغرافة بثلاثية..

أتت الليلة الآسيوية لتضمد جراح النصر السعودي من ليلة الهزيمة في دوري روشن أمام القادسية، وما أمتعها ليلة..

العالمي حقق الفوز اليوم الإثنين، أمام الغرافة القطري بثلاثية مقابل هدف وحيد، على استاد البيت، ضمن الجولة الخامسة من مرحلة الدوري ببطولة النخبة الآسيوية.

هذا الفوز رفع رصيد العالمي للنقطة الـ13 محتلًا وصافة جدول ترتيب مجموعة الغرب، متأخرًا بفارق نقطتين عن الأهلي السعودي؛ صاحب الصدارة والذي حسم تأهله بالفعل لدور الـ16، ومتفوقًا بفارق نقطة وحيدة على الهلال السعودي؛ محتل المركز الثالث، لكن الأخير لم يخض مباراة الجولة الخامسة بعد.

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أما الغرافة فتجمد رصيده عند النقطة الرابعة في المركز السابع بجدول الترتيب، ولا تزال أمامه فرصة لحجز مقعده في الدور المقبل.

وفي السطور التالية نسلط الضوء على أبرز ملامح مواجهة الليلة بين الغرافة والنصر..

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