النصر والتعاون | لابورت يرد على فهد الهريفي .. وليس كل من يخسر الكأس "ينتقم في الدوري"

النصر يتعادل مع التعاون في بريدة..

نتيجة لم يتمنها عشاق النصر، كون فارس نجد، قد تأخر خطوة جديدة في سباق المنافسة على الدوري، بتعادله مع التعاون بنتيجة (1-1)، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية ببريدة، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة من دوري روشن.

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وتقدم سعد الناصر بهدف التعاون في الدقيقة 45+5، فيما تعادل إيميريك لابورت لصالح النصر بكرة رأسية، في الدقيقة 64 من عمر المباراة التي شهدت إصابة 3 لاعبين، وهم فهد الجميعة والحارس مايلسون من التعاون، ومدافع النصر محمد سيماكان.

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ورفع النصر رصيده إلى 29 نقطة من 15 مباراة، ليهبط إلى المركز الرابع في جدول دوري روشن، متراجعًا خلف القادسية الذي صعد للمركز الثالث بـ31 نقطة، فيما يأتي الهلال في الصدارة، بـ40 نقطة، بفارق الأهداف عن الاتحاد الوصيف، بينما تجمد رصيد التعاون عند 22 نقطة، في المركز الثامن.

وفيما يلي، تستعرض النسخة العربية من موقع GOAL، أبرز النقاط حول مباراة النصر والتعاون، في الجولة الخامسة عشرة من دوري روشن..