الجولة الـ34 من دوري روشن | استفاقة الاتحاد لا تنطلي على النصر .. والهلال والأهلي ينتفضان ضد السقوط

ملخص أحداث الجولة الـ34 من دوري روشن السعودي..

SHAHID

وأخيرًا بعد موسم شاق، أُسدل الستار اليوم الإثنين، على موسم 2023-2024 من دوري روشن السعودي، الذي حسمه الهلال لصالحه، حيث نهاية الجولة الـ34..

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الليلة شهدت إقامة كافة مباريات الجولة في توقيت واحد - التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة - كما حدث في الجولة الـ33 الماضية.

وفي السطور التالية نستعرض سويًا أحداث مباريات الكبار؛ النصر أمام الاتحاد، الهلال أمام الوحدة، والأهلي أمام الفيحاء..

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