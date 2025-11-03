جدل كبير يحيط بالجناح البرازيلي مالكوم؛ محترف الهلال، بعدما غادر الرياض أول أمس الأحد، متجهًا لإسبانيا لتلقي العلاج، على إثر تعرضه للإصابة، بحسب ما أعلن ناديه بشكل رسمي، حتى خرج الإيطالي سيموني إنزاجي؛ المدير الفني للفريق، للحديث بتفاصيل أكثر.
بعد مزاعم المنشطات والرحيل عن الهلال .. سيموني إنزاجي يكشف دور الأهلي في سفر مالكوم إلى إسبانيا
غياب مالكوم أمام الغرافة
صاحب الـ28 عامًا غاب عن مواجهة الهلال أمام الغرافة أمس الإثنين، والتي أقيمت على أرض الأخير، ضمن الجولة الرابعة من مرحلة الدوري بدوري أبطال آسيا للنخبة.
اللقاء حسمه الزعيم لصالحه بثنائية مقابل هدف وحيد، ليتصدر جدول ترتيب مجموعة بـ12 نقطة أي بالعلامة الكاملة مع مرور أربع جولات من المسابقة.
لكن في صباح يوم المباراة والليلة التي سبقتها، أثير الكثير من الجدل حول سبب سفر مالكوم لتلقي العلاج في إسبانيا، رغم إمكانية العلاج في العاصمة السعودية "الرياض"..
مزاعم المنشطات والانتقال لفريق آخر
الكثير من القيل والقال تردد بعد مغادرة الجناح البرازيلي للرياض، حيث تحدث البعض – دون أدلة واضحة – عن هروبه من فحص المنشطات الذي يُجرى عقب المباريات القارية.
فيما زعم آخرون ومنهم محمد نور؛ أسطورة الاتحاد والناقد الرياضي الحالي ببرنامج "دورينا غير"، أنه من المحتمل أن وجوده في إسبانيا بدافع الخضوع لفحص طبي، تمهيدًا للرحيل عن الهلال في الميركاتو الشتوي المقبل 2026.
نور قال في "دورينا غير": "من الممكن أن الهلال أعطاه إجازة، أو سافر اللاعب لتوقيع الكشف الطبي للرحيل إلى نادٍ آخر".
- Getty Images Sport
سيموني إنزاجي يوضح
من جانبه، كشف سيموني إنزاجي المزيد من التفاصيل حول الرحلة الجدلية لمالكوم إلى إسبانيا، خلال المؤتمر الصحفي عقب مواجهة الهلال والغرافة.
وأوضح المدرب الإيطالي: "مالكوم تعرض للإصابة أمام الأهلي وأثرت عليه، لكنه يمشي بشكل سليم".
الإصابة التي تحدث عنها إنزاجي هذه كانت في 19 من سبتمبر الماضي خلال مواجهة الأهلي في الجولة الثالثة من دوري روشن السعودي 2025-2026، حيث خرج مالكوم وقتها بشكل اضطراري في الدقيقة 61 من عمر الكلاسيكو.
بعد هذه المباراة، غاب مالكوم عن مواجهتي ناساف كارشي الأوزبكي في الجولة الثانية من النخبة الآسيوية، وكذلك أمام الأخدود في الجولة الرابعة من دوري روشن، قبل أن يشارك في الثلاث مباريات الأخيرة من الدوري المحلي أساسيًا ولمدة 90 دقيقة كاملة بشكل طبيعي، إلى أن أعلن الهلال سفره للعلاج في إسبانيا بشكل مفاجئ.
سيموني إنزاجي يدافع عن الجهاز الطبي للهلال
أمام كثرة الإصابات في الهلال بالموسم الجاري، انتقد البعض عمل الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم، لكن إنزاجي دافع عنه..
الإيطالي أرجع كثرة الإصابات لضغط المباريات، قائلًا: "لدينا جهاز طبي مميز جدًا ونتعامل جميعًا كيد واحدة من أجل الفريق، لكننا نخوض الكثير من المباريات، وبالتأكيد تحدث إصابات ومشاكل خلالها".
وتابع: "الثلاثي المصاب داروين نونيز، سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش ومالكوم في المرحلة النهائي من العلاج، وقد يكون جميعهم جاهزًا في مواجهة النجمة المقبلة".
- Getty Images Sport
مسيرة مالكوم مع الهلال
انضم البرازيلي للزعيم في صيف 2023 قادمًا من زينيت سان بطرسبورج الروسي مقابل 60 مليون يورو، وبعقد يمتد لنهاية يونيو 2027.
وشارك مالكوم منذ ذلك الحين مع الهلال في 105 مباريات، سجل خلالها 40 هدفًا وصنع 34 آخرين.
فيما حقق أربعة ألقاب: دوري روشن السعودي، كأس السوبر السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين في موسم 2023-2024، بجانب كأس السوبر المحلي موسم 2024-2025.
وماذا بعد بالنسبة للهلال؟
بعد الانتهاء من المباراة القارية، يعود الهلال للرياض لاستئناف منافساته في دوري روشن السعودي 2025-2026، حيث يحل ضيفًا على النجمة في السابع من نوفمبر الجاري ضمن الجولة الثامنة.
تليها مواجهة الفتح على استاد المملكة أرينا في 22 من نوفمبر الجاري، ثم يعود الهلال للنخبة الآسيوية باستضافة الشرطة العراقي في 25 من الشهر ذاته.
مشوار الهلال في الموسم الحالي 2025-2026
فريق الهلال الأول لكرة القدم بدأ الموسم الرياضي الحالي 2025-2026، بشكلٍ متذبذب في المستوى، تحت قيادة مدربه الإيطالي سيموني إنزاجي؛ قبل أن يضرب بقوة مؤخرًا.
وحقق الهلال 5 انتصارات مع تعادلين، في الجولات السبع الأولى من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي الحالي.
أما على المستوى القاري.. حقق الهلال 4 انتصارات متتالية في الجولات الأربع الأولى، من مرحلة الدوري بمسابقة النخبة الآسيوية.
أيضًا.. تأهل الزعيم الهلالي إلى ربع نهائي مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين؛ حيث سيضرب موعدًا مع فريق الفتح الأول لكرة القدم.
المثير في الأمر أن تذبذب أداء الهلال مع إنزاجي، في بداية الموسم الحالي؛ جاء على الرغم من التألق في بطولة كأس العالم للأندية 2025.
وبدأ إنزاجي مهمته مع الهلال، من بطولة كأس العالم للأندية في صيف العام الحالي؛ حيث قاد الفريق الأول للوصول إلى ربع النهائي، مع نتائج تاريخية كـ"التعادل مع ريال مدريد والفوز على مانشستر سيتي".
أرقام سيموني إنزاجي مع نادي الهلال - حتى الآن -:
* مباريات: 18.
* فوز: 13.
* تعادل: 4.
* خسارة: 1.
* أهداف مسجلة: 38.
* أهداف مستقبلة: 17.