الكشف عن سبب مشاهدة جوزيه مورينيو الموقوف مباراة بنفيكا ضد ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا من "مكان سري"

عاد "الاستثنائي" الذي أطلق على نفسه هذا اللقب إلى العاصمة الإسبانية بعد 4652 يوماً من انتهاء فترة عمله كمدرب لريال مدريد في عام 2013. وقد اعترف بأنه لم يعد إلى هناك منذ ذلك الحين.

حقق مورينيو لقب الدوري الإسباني وكأس الملك خلال فترة عمله مع الفريق الأبيض، ولا يزال يحظى بدعم كبير من قاعدة جماهيرية متحمسة. ومع ذلك، لم يكن هناك أي لقاء علني عند عودته إلى الأجواء المألوفة.

وقد خصص ريال مدريد مقعدًا خاصًا لمورينيو، وتجمع المصورون حول المقصورة المخصصة له، لكن المدرب البالغ من العمر 63 عامًا لم يصل أبدًا. ويُزعم أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA) سعى في مرحلة ما إلى منع الصحافة المتجمعة من تصوير المدرب السابق لتشيلسي وإنتر ميلان.

لكنه لم يتزحزح عن موقفه، وتزعم صحيفة ماركا الإسبانية أن مورينيو قضى المباراة بأكملها في حافلة فريق بنفيكا. لم يكن هناك ما يثير حماس مورينيو في تلك الليلة.