معتز الجمال

قبل ساعات على موقعة برشلونة وريال مدريد.. تغيير "طارئ" في طاقم تحكيم كلاسيكو السوبر الإسباني!

طالت لعنة الإصابات طاقم تحكيم نهائي السوبر الإسباني بين برشلونة وريال مدريد، وذلك قبل ساعات على انطلاق المواجهة المرتقبة غدًا الأحد.

سارع الاتحاد الإسباني بإجراء عاجل، من أجل ضمان الجاهزية الكاملة لإدارة الكلاسيكو الناري في موقعة السوبر الإسباني، التي تُنقل عبر "تطبيق ثمانية" بشكلٍ مجاني في الشرق الأوسط، مع تأكيد العودة للمملكة لاحقاً لاستكمال العقد الممتد حتى عام 2029.

  • مواجهة مفصلية بين برشلونة وريال مدريد

    تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة مساء الغد إلى مدينة جدة، حيث يحتضن ملعب "الإنماء" كلاسيكو الأرض بين برشلونة وريال مدريد في نهائي كأس السوبر الإسباني 2026.

    ويدخل برشلونة اللقاء بصفته المرشح الأوفر حظاً بعد استعراضه القوي بخماسية في شباك بيلباو، حيث يطمح المدرب هانزي فليك لاستغلال هذه الحالة الفنية العالية للثأر من خسارة الدوري وتحقيق أول ألقاب الموسم، موجهًا بذلك ضربة معنوية لغريمه.

    في المقابل، يخوض ريال مدريد الاختبار تحت ضغوط كبيرة تحاصر مدربه تشابي ألونسو، فبعد تأهل بشق الأنفس أمام أتلتيكو، يعاني "الميرنجي" من غيابات دفاعية مؤثرة تشمل روديجر وميليتاو، رغم النبأ السار بعودة كيليان مبابي.

    الإصابة تضرب طاقم التحكيم

    ضغط الجدول الزمني لا يؤثر على اللاعبين فحسب، بل يطال الحكام أيضاً. وفي هذه الحالة، يتعلق الأمر بكورديرو فيجا الحكم الرابع المعين للكلاسيكو من قبل اللجنة الفنية للحكام (CTA).

    ذكرت صحيفة "آس" الإسبانية أن أدريان لن يتمكن من التواجد في نهائي الغد بداعي الإصابة، واضطرت اللجنة الفنية للحكام إلى اتخاذ قرار بتعيين بديل بشكل عاجل.

    وكان البديل المختار هو أدريان كينتيرو جونزاليس، والذي سيتولى مهام الحكم الرابع. وهي مهمة حاسمة في حال إصابة حكم الساحة الرئيسي (مونويرا مونتيرو)، حيث يصبح الحكم [الرابع] هو المسؤول عن إدارة المباراة حتى النهاية.

  • كلاسيكو كسر التعادل

    المواجهة المرتقبة تحمل طابعًا خاصًا، إذ يتساوى الفريقان في عدد الانتصارات بكأس السوبر الإسباني منذ إقامتها في السعودي بواقع (فوزين لكل منهما)، ما يجعل نهائي جدة 2026 بمثابة "كسر التعادل" في سجل الكلاسيكو خارج إسبانيا.

    وبالنظر إلى السوابق التاريخية، فإن الفريق المنتصر في هذه المباراة سيكون مرشحًا قويًا للظفر بلقب الدوري الإسباني في نهاية الموسم، حيث تكتسب هذه المواجهة أهمية استراتيجية تتجاوز مجرد التتويج بالكأس؛ إذ أصبحت البطولة مؤشراً حقيقياً لمسار الموسم، فإما أن يرسخ برشلونة هيمنته، أو ينجح الملكي في تصحيح مساره وإنقاذ موسمه.

    سجل أبطال السوبر الإسباني

    يُحكم نادي برشلونة قبضته على السجل التاريخي لأبطال كأس السوبر الإسباني، متربعاً على القمة برصيد 15 لقباً (آخرها نسخة 2025)، إضافة إلى حلوله وصيفاً في 12 مناسبة.

    ويأتي الغريم التقليدي ريال مدريد في المركز الثاني برصيد 13 لقباً. وتشتد المنافسة في المراكز التالية، حيث يتقاسم أتلتيك بيلباو وديبورتيفو لاكورونيا المركز الثالث بـ 3 ألقاب لكل منهما، بينما يمتلك أتلتيكو مدريد لقبين فقط رغم خوضه النهائي 7 مرات (خسر 5 منها).

    وتضم قائمة الأندية المتوجة بلقب وحيد كلاً من فالنسيا، إشبيلية، ريال سرقسطة، ريال مايوركا، وريال سوسيداد.

    وعلى الصعيد الفردي، يظل الأرجنتيني ليونيل ميسي الهداف التاريخي للبطولة دون منازع برصيد 14 هدفاً، متفوقاً بفارق كبير على أقرب ملاحقيه راؤول جونزاليس وكريم بنزيما (7 أهداف لكل منهما).

