بعد محاولات السعودية الجديدة لضمه .. ليونيل ميسي يشعل الجدل عن مستقبله بـ"كلمة واحدة فقط"!

جدل مستقبل ميسي يعود ليشغل العالم مجددًا..

"السعودية أعادت فتح ملف ليونيل ميسي مجددًا!".. خبر مدوي ظهر منذ أيام قليلة، ولا يزال يتم تداوله بين إعلاميي المملكة - حتى الآن -؛ بشأن إمكانية انضمام الأسطورة الأرجنتينية، إلى دوري روشن للمحترفين.

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ميسي كان قريبًا جدًا من الانضمام إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، في صيف عام 2023؛ وذلك بعد نهاية عقده مع العملاق الفرنسي باريس سان جيرمان.

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لكن.. الأسطورة الأرجنتينية غيّر رأيه في اللحظات الأخيرة، وفضل الانضمام إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنتر ميامي الأمريكي؛ والذي يرتبط بعقدٍ معه، حتى 31 ديسمبر 2025.