الحلم يتحول من برشلونة إلى إنتر ميامي! .. مفاجأة جديدة في مستقبل ليونيل ميسي

تطور كبير في مستقبل الأسطورة الأرجنتينية..

"القرار في يد اللاعب وحده!".. هكذا صرح خورخي ماس، مالك نادي إنتر ميامي؛ عند سؤاله عن مستقبل الأسطورة ليونيل ميسي، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم، خلال الأيام الماضية.

ميسي البالغ من العمر 37 سنة، انضم إلى إنتر ميامي في صيف 2023؛ قادمًا من صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان.

ويرتبط الأسطورة الأرجنتينية بعقد مع إنتر ميامي، حتى 31 ديسمبر من عام 2025؛ حيث ترددت أنباء عن احتمالية عدم التجديد مع الفريق الأمريكي، والعودة إلى الملاعب الأوروبية، وتحديدًا نادي طفولته برشلونة.