توتر "سياسي" في باريس سان جيرمان.. رسالة قوية من زوجة زابارني بعد أزمة زميله "الروسي"!

مساء السبت، اكتسح باريس سان جيرمان ستاد رين بانتصار ساحق (5-0) في الدوري الفرنسي. رياضياً، لا غبار على ذلك. لكن في الكواليس، تأخذ الأجواء بعداً آخر. الغياب في اللحظة الأخيرة لإيليا زابارني، الذي أعلن عنه قبل ركلة البداية مباشرة، أثار فوراً تساؤلات وهمسات.

في المؤتمر الصحفي، بدا لويس إنريكي منزعجاً عندما سألته صحفية عن رابط محتمل بين هذا الغياب والمشاركة الأساسية الأولى لماتفي سافونوف في حراسة المرمى الباريسي. أجاب المدرب الإسباني بحدة: "هذا لا يصدق... في كل مرة تطرحين فيها سؤالاً، يكون إشكالياً بعض الشيء. طوال الوقت. إنه مريض. بكل بساطة. لقد كان مريضاً في اليومين الماضيين".