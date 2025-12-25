لم يقتصر تأثير الفوز الساحق للجزائر على السودان في كأس الأمم الأفريقية 2025 على إثارة حماس الجماهير في الملعب فحسب، بل أثر أيضًا على مشاهد خاص جدًا، منقسم بين تراث عائلي ومسيرة دولية لجناح موناكو مغنس أكليوش.
فيديو | "احتفال في مطعم" يكشف حنين جناح فرنسا للجزائر بعد ثنائية محرز بشباك السودان!
- AFP
انطلاقة مميزة لمحرز في أمم إفريقيا
افتتحت الجزائر مساء الأربعاء مشوارها بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 بشكل مثالي. في الرباط، بعدما فاز الفريق على السودان (3-0) في أول مباراة له في دور المجموعات.
وسجل رياض محرز، أفضل لاعب في المباراة، هدفين حاسمين، مما منح فريقه بداية مثالية، قبل أن يحرز إبراهيم مازا لاعب باير ليفركوزن الألماني الهدف الثالث، بالمواجهة التي أقيمت بين الفريقين في إطار منافسات المجموعة الخامسة.
- AFP
صلة أكليوش بالجزائر لم تنقطع
من بين العديد من المتفرجين، لم يفوت مغنس أكليوش أي شيء من المباراة. لاعب نادي موناكو، الذي ينحدر والداه من الجزائر وولدا في رافور، في منطقة القبائل، تابع المباراة في مطعم كان يبثها. وأظهر مقطع فيديو أنه كان يستمتع تمامًا بثنائية محرز المبهرة في بداية منافسات بلاده في البطولة.
على الرغم من أنه يرتدي اليوم القميص الأزرق لمنتخب فرنسا، إلا أن أكليوش لا يزال على صلة واضحة بالجزائر. لذا، فإن اهتمامه بأداء الفنوق لا يفاجئ أحداً، خاصة وأن ارتباطه العائلي لا يزال قائماً.
- Getty Images Sport
مصيره الدولي بات محسومًا
لطالما تردد اللاعب المميز في موناكو بشأن مستقبله الدولي. بعد أن لعب في جميع منتخبات الشباب الفرنسية، من تحت 20 سنة إلى الألعاب الأولمبية، كان اسمه يردد بانتظام في المناقشات الجانبية الجزائرية. كان صيف 2025 نقطة تحول. بعد استدعائه من قبل ديدييه ديشان، حيث اتخذ أكليوش قراره النهائي لصالح فرنسا.
وقد سجل اللاعب المولود في تريمبلاي-إن-فرانس أول مشاركة له في سبتمبر، في مواجهة أوكرانيا (0-2)، خلال تصفيات كأس العالم 2026. ومنذ ذلك الحين، خاض خمس مباريات دولية، وسجل هدفًا واحدًا وصنع تمريرة حاسمة، مما يدل على اندماجه السريع في أعلى المستويات.
- AFP
أمسية متباينة حول الملعب
على الرغم من أن الملعب كان مواتياً للجزائريين، إلا أن الأجواء كانت متوترة بعض الشيء. على هامش المباراة، اندلعت اضطرابات جماهيرية عندما حاول حوالي ألف شخص دخول الملعب دون تذاكر، قبل أن توقفهم الشرطة. لكن هذا الحادث لم يفسد فرحة الفوز المنتظر. وفي النهاية، سمح الاتحاد الإفريقي بالدخول المجاني إلى الملعب.