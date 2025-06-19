ثنائي الأهلي وبالميراس "عنوانًا للإثارة" .. أحمد سيد زيزو يظن أنه لا يزال في الزمالك وفيتور روكي ذهب إلى برشلونة ولم يعد

زيزو وروكي خيبا الآمال في القمة المونديالية..

واصل الأهلي المصري ونجومه "إحباط" جماهيرهم، في النسخة الحالية من بطولة كأس العالم للأندية؛ والتي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية، في الفترة من 15 يونيو إلى 13 يوليو.

ويتواجد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في "المجموعة الأولى" ببطولة كأس العالم للأندية 2025؛ إلى جانب كل من أصحاب الأرض إنتر ميامي، بورتو وبالميراس.

وبعد التعادل (0-0) مع إنتر ميامي؛ سقط العملاق المصري بـ"هدفين نظيفين" ضد بالميراس، مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بالبطولة العالمية.

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ثنائية الفريق البرازيلي في شباك الأهلي؛ جاءت عن طريق وسام أبو علي بـ"الخطأ في مرماه" وخوسيه لوبيز، في الدقيقتين 49 و59 - على التوالي -.

وبهذه النتيجة.. تجمد الأهلي عند النقطة الواحدة، في "المركز الرابع" بجدول ترتيب المجموعة الأولى؛ وبفارق الأهداف عن بورتو "الثالث"، و3 نقاط عن بالميراس وإنتر ميامي، صاحبي الصدارة والوصافة - على التوالي -.

وكالعادة.. توجهت الأنظار كلها خلال مباراة الأهلي وبالميراس، إلى الفرعون المصري أحمد سيد زيزو؛ صفقة القلعة الحمراء المثيرة للجدل، في صيف العام الحالي.

أيضًا.. لم تغب الأنظار عن فيتور روكي، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي بالميراس؛ والذي ارتدى قميص العملاق الإسباني برشلونة، لفترة قليلة للغاية.

وتستعرض النسخة العربية من موقع "جول"، أبرز النقاط التي يُمكن الوقوف أمامها؛ من ظهور زيزو وروكي "المخيب"، في مباراة الأهلي وبالميراس المونديالية، مساء اليوم الخميس..