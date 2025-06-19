عين على الحكم | وصفه مورينيو بالعار سابقًا .. أنتوني تايلور يواصل الجدل بـ"لقطتين مثيرتين" ضد الأهلي أمام بالميراس

جدل تحكيمي كبير في المونديال..

أثار الحكم الإنجليزي أنتوني تايلور، جدلًا كبيرًا في "لقطتين"، خلال الشوط الأول من مباراة الأهلي المصري وبالميراس، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس العالم للأندية 2025.

ويتواجد الأهلي وبالميراس في "المجموعة الأولى" ببطولة كأس العالم للأندية، التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية في الفترة من 15 يونيو إلى 13 يوليو 2025؛ إلى جانب كل من إنتر ميامي، وبورتو.

وتعادل العملاق المصري مع إنتر ميامي (0-0)، في الجولة الأولى من دور المجموعات؛ وهي نفس النتيجة التي انتهت بها مباراة بالميراس وبورتو.