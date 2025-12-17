رغم تأهلهما لنهائيات كأس العالم 2026 .. ترامب يمنع سكان دولتين جديدتين من دخول أمريكا!

من الواضح أن كرة القدم لم تكن لها أهمية كبيرة في هذا القرار. يوم أمس الثلاثاء، وقع دونالد ترامب على إعلان يشدد شروط دخول الولايات المتحدة لمواطني عدة دول. هذا الإعلان له عواقب وخيمة، في الوقت الذي تستعد فيه البلاد لتنظيم كأس العالم 2026 بالاشتراك مع المكسيك وكندا.

في هذه القائمة الجديدة، كما أفادت RMC Sport، أصبحت خمسة بلدان خاضعة لحظر دخول كامل: بوركينا فاسو ومالي والنيجر وجنوب السودان وسوريا، بالإضافة إلى حاملي جوازات السفر الصادرة عن السلطة الفلسطينية. وقد انضموا إلى إيران وهايتي، اللتين كانتا بالفعل خاضعتين لهذه الإجراءات، ومع ذلك تأهلتا لكأس العالم.