انقلاب اللحظات الأخيرة .. قرارات مفاجئة لجاياردو بشأن أجانب الاتحاد الـ8

مدرب الاتحاد يقلب الطاولة ويتخذ قرارات صادمة في اللحظات الأخيرة

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فاجأ مارسيلو جاياردو المدير الفني للاتحاد الجميع بانقلاب تام في قراراته الخاصة بالأجانب الـ8 المسجلين في قائمة الفريق لدوري روشن السعودي.

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جميع المصادر الصحفية أكدت أن المدرب الأرجنتيني استقر على استبعاد الثنائي، جوتا وإيجور كورونادو، من قائمته المحلية، بل أن وكيل صانع الألعاب البرازيلي اعترف بالأمر ورفض فكرة استمرار موكله مع العميد واكتفائه باللعب في دوري أبطال آسيا.

صحيفة الرياضية السعودية أكدت أن جاياردو غير خياراته في اللحظة الأخيرة قبل غلق سوق الانتقالات الشتوي، إذ حافظ على وجود كورونادو في القائمة المحلية وأبعد بدلًا منه المهاجم رومارينيو.

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ليس هذا فقط، بل أعاد المدرب الجناح البرتغالي جوتا للقائمة المحلية بعد حذفه منها بداية الموسم الجاري نتيجة التعاقد مع المدافع لويز فيليبي، وقد دفع ثمن ذلك الحارس جروهي، وجاء ذلك القرار بعد نجاح الإدارة في ضم محمد محاسنة حارس مرمى ضمك مساء أمس.

وشهدت القائمة المحلية قيد المدافع المصري أحمد حجازي الذي استبعد بداية الموسم نتيجة الإصابة التي لحقت به في نهاية الموسم الجاري وأجبرته على الخضوع لجراحة الرباط الصليبي.

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