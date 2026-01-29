صفقة قوية.. الاتحاد قد يخطف "جوهرة المغرب" في الشتوية

يسابق مسؤولو نادي الاتحاد "الزمن"؛ في محاولة لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم، قبل إغلاق باب الانتقالات الشتوية الحالية "يناير 2026".
الاتحاد يُعاني بشدة، في الموسم الرياضي الحالي؛ وسط تراجع أداء معظم نجوم الفريق الأول، خاصة الأجانب منهم.
وفي هذا السياق.. أعلن الإعلامي الرياضي ماجد هود، مساء اليوم الخميس، دراسة مجلس إدارة نادي الاتحاد؛ إمكانية التعاقد مع مهاجم مغربي شاب، خلال الميركاتو الشتوي الحالي "يناير 2026".
هذا المهاجم المغربي الشاب، الذي يبحث الاتحاد التعاقد معه؛ هو ياسر زبيري البالغ من العمر 20 سنة، والذي ينشط في صفوف نادي فاماليكاو البرتغالي.
هود كشف عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، عن أن زبيري ضمن مجموعة أسماء هجومية شابة، يتم المفاضلة بينها في الوقت الحالي؛ لضمها إلى صفوف العميد الاتحادي، بشكلٍ رسمي.
يُعاني فريق الاتحاد الأول لكرة القدم من أزمة هجومية كبيرة، في الموسم الرياضي الحالي؛ حيث لا يمتلك سوى مهاجمين اثنين فقط، هما الفرنسي كريم بنزيما والدولي السعودي صالح الشهري.
وقد تتفاقم هذه الأزمة؛ بعد المستجدات التي طرأت في اليومين الماضيين، بشأن "مستقبل" بنزيما.
بنزيما غاب بشكلٍ مفاجئ عن قائمة الاتحاد ضد الفتح، ضمن منافسات الجولة 19 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي الحالي 2025-2026.
بعدها.. خرجت تقارير سعودية وعالمية - خاصة من الإعلاميين محمد البكيري وسانتي أونا -؛ لتؤكد أن بنزيما رفض المشاركة مع الاتحاد، بسبب خلافات حول تجديد العقد.
ومن غير الواضح؛ هل سيواصل المهاجم الفرنسي الغياب عن مباريات الاتحاد القادمة، أم ستم حل الأزمة.
النجم المغربي الشاب ياسر زبيري البالغ من العمر 20 سنة؛ هو خريج أكاديمية محمد السادس في المملكة المغربية، والذي انتقل منها إلى الفريق المحلي اتحاد تواركة.
ومن اتحاد تواركه؛ انتقل زبيري إلى نادي فاماليكاو البرتغالي صيف 2024، وبعقدٍ حتى 30 يونيو 2028.
ومع فاماليكاو.. لعب النجم المغربي الذي يجيد في قلب الهجوم، إلى الجناحين الأيمن والأيسر؛ 26 مباراة بين الفريقين الأول وتحت 23 عامًا، مسجلًا خلالها 12 هدفًا وصانعًا آخر.
وتألق ياسر زبيري في بطولة كأس العالم للشباب الأخيرة؛ حيث قاد منتخب المغرب للتتويج باللقب التاريخي، إلى جانب حصوله على لقب هداف البطولة بـ"المناصفة".
فريق الاتحاد الأول لكرة القدم بدأ الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ بخسارة لقب كأس السوبر السعودي.
خسارة الاتحاد لقب السوبر، مطلع الموسم الرياضي الحالي؛ جاءت بعد السقوط أمام فريق النصر الأول لكرة القدم (1-2)، في دور نصف النهائي.
كما خاض الاتحاد 18 مباراة في مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين - حتى الآن -؛ محققًا خلالها 9 انتصارات، مقابل 4 تعادلات و5 هزائم.
وقاريًا.. سقط الاتحاد في مباراتيه ضد الوحدة وشباب الأهلي دبي الإماراتيين، في الجولتين الأولى والثانية من مرحلة الدوري بمسابقة النخبة الآسيوية؛ قبل تحقيق فوزين كبيرين على نادي الشرطة العراقي (4-1)، وضد الشارقة الإماراتي بثلاثية نظيفة.
لكن.. الاتحاد عاد وسقط في دوري أبطال آسيا "النخبة" مجددًا؛ وذلك بخسارته الكبيرة ضد الدحيل القطري في الجولة الخامسة، وبأربعة أهداف لاثنين.
وانتفض العميد قاريًا؛ وذلك من خلال تحقيق انتصار صعب للغاية (1-0) على ناساف كارشي الأوزباكي، في الجولة السادسة من مرحلة الدوري.
أما في كأس خادم الحرمين الشريفين 2025-2026؛ فنجح الفريق الاتحادي في التأهُل إلى دور نصف النهائي، ضاربًا موعدًا مع نادي الخلود.