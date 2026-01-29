نجم الاتحاد إلى كريم بنزيما "عفوًا لا يُمكن ليّ ذراعنا".. وجوزيه جوميز "ينقذ الفتح ويحرج سيرجيو كونسيساو" بلعبة واحدة

لا يتمنى أي عاشق للساحرة المستديرة، أن يُعيش مُعاناة جمهور عملاق جدة الاتحاد الحالية؛ والذي يتعرض لنكسة تلو الأخرى، في الموسم الرياضي 2025-2026.

الاتحاد سقط من جديد في مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين؛ وهذه المرة عندما اكتفى بالتعادل (2-2) مع الفتح، في الجولة التاسعة عشر.

وتقدّم الاتحاد "مرتين" في المباراة، بواسطة نفس اللاعب صالح الشهري في الدقيقتين 25 و84؛ ولكن الفتح كان يتعادل دائمًا، وبأقدام كل من مراد باتنا وماتياس فارجاس في الدقيقتين 74 و90+9.

وبهذه النتيجة.. وصل العميد إلى نقطته الـ31، في "المركز السادس" بجدول ترتيب دوري روشن السعودي؛ بينما حصد الفتح نقطته الثانية والعشرين، في "المركز التاسع" مؤقتًا.

وتستعرض النسخة العربية من موقع "جول"، أبرز النقاط التي يُمكن الوقوف أمامها؛ بعد تعادل الاتحاد مع مستضيفه الفتح، مساء اليوم الخميس..