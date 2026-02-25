استمر في الرقص، فينيسيوس جونيور! نجم ريال مدريد يعود إلى أفضل مستوياته وهو يتخلص من الكارهين والعنصريين وعام 2025 الرهيب

كان فينيسيوس يدرك مدى روعة الهدف، فاحتفل به على النحو المناسب، مستمتعاً بإظهار فرحته أمام أولئك الذين كانوا يهتفون ضده منذ الدقيقة الأولى. اللاعب الشاب السابق في فريق فلامنغو هو أحد الرياضيين الذين يستمدون طاقتهم من أجواء المباراة. كلما زاد هتاف الجماهير، زادت سرعته في الجري؛ وكلما ركله أحد الخصوم، زادت رغبته في التغلب عليه. هناك نوع من الإصرار المعدية فيه، دافع خالص يساعده بلا شك على الارتقاء إلى أعلى المستويات في المناسبات الكبرى. وهذا أمر جيد للغاية.

لسوء الحظ، تم إفساد كل ذلك الأسبوع الماضي، عندما تعرض لإساءة عنصرية مزعومة من جانلوكا بريستياني. مهاجم بنفيكا يدعي براءته، لكن شهادات العديد من الشهود، بالإضافة إلى مقطع فيديو، تروي قصة مختلفة. لا شك أن هذه القصة ستستمر. إذا ثبتت إدانة بريستياني، نأمل أن يواجه عقوبة مناسبة.

لكن ما ضاع في خضم كل هذا - تعليقات جوزيه مورينيو السخيفة، وتوقف المباراة، ووصف كيليان مبابي اللاذع - هو حقيقة أن فينيسيوس كان رائعًا طوال الليلة. في الحقيقة، لقد كان كذلك طوال الشهرين الماضيين.

إن مطالبة فينيسيوس بأن "يترك لعبه يتحدث عن نفسه" يقلل من أهمية الموقف، لكن تجاهل حقيقة أنه لاعب كرة قدم ممتاز حقًا عاد إلى أفضل مستوياته سيكون تصرفًا أكثر فظاعة. باختصار، فينيسيوس يلعب كرة القدم الأكثر فعالية له منذ عام، ومع ازدياد أهمية المباريات، ستصبح جودته التي لا يمكن إنكارها أكثر أهمية للريال مدريد.