استمر في الرقص، فينيسيوس جونيور! نجم ريال مدريد يعود إلى أفضل مستوياته وهو يتخلص من الكارهين والعنصريين وعام 2025 الرهيب

بعد كل ما تلا ذلك، ربما نُسي مدى روعة هدف فينيسيوس جونيور الذي سجله في مرمى بنفيكا الأسبوع الماضي. يمتلك الجناح البرازيلي سجلاً حافلاً مع ريال مدريد، لكن هذا الهدف كان بالتأكيد من بين الأفضل. قطع فينيسيوس إلى الداخل قبل أن يستغل وجود أحد المدافعين ليوجه تسديدته إلى الزاوية العليا. كانت لحظة رائعة حقاً من التعبير الفردي - لحظة تستحق الاحتفاء بها بالتأكيد.

كان فينيسيوس يدرك مدى روعة الهدف، فاحتفل به على النحو المناسب، مستمتعاً بإظهار فرحته أمام أولئك الذين كانوا يهتفون ضده منذ الدقيقة الأولى. اللاعب الشاب السابق في فريق فلامنغو هو أحد الرياضيين الذين يستمدون طاقتهم من أجواء المباراة. كلما زاد هتاف الجماهير، زادت سرعته في الجري؛ وكلما ركله أحد الخصوم، زادت رغبته في التغلب عليه. هناك نوع من الإصرار المعدية فيه، دافع خالص يساعده بلا شك على الارتقاء إلى أعلى المستويات في المناسبات الكبرى. وهذا أمر جيد للغاية. 

لسوء الحظ، تم إفساد كل ذلك الأسبوع الماضي، عندما تعرض لإساءة عنصرية مزعومة من جانلوكا بريستياني. مهاجم بنفيكا يدعي براءته، لكن شهادات العديد من الشهود، بالإضافة إلى مقطع فيديو، تروي قصة مختلفة. لا شك أن هذه القصة ستستمر. إذا ثبتت إدانة بريستياني، نأمل أن يواجه عقوبة مناسبة. 

لكن ما ضاع في خضم كل هذا - تعليقات جوزيه مورينيو السخيفة، وتوقف المباراة، ووصف كيليان مبابي اللاذع - هو حقيقة أن فينيسيوس كان رائعًا طوال الليلة. في الحقيقة، لقد كان كذلك طوال الشهرين الماضيين.

إن مطالبة فينيسيوس بأن "يترك لعبه يتحدث عن نفسه" يقلل من أهمية الموقف، لكن تجاهل حقيقة أنه لاعب كرة قدم ممتاز حقًا عاد إلى أفضل مستوياته سيكون تصرفًا أكثر فظاعة. باختصار، فينيسيوس يلعب كرة القدم الأكثر فعالية له منذ عام، ومع ازدياد أهمية المباريات، ستصبح جودته التي لا يمكن إنكارها أكثر أهمية للريال مدريد. 

  • Vinicius Jr Real Madrid 2025Getty

    الازدهار في ظل المحن

    هناك بالتأكيد علاقة بين الطريقة التي يتعامل بها الخصوم مع فينيسيوس وجودة لعبه. فهو يزدهر في ظل مستوى صحي من الصعوبات. الركل، الدفع، تبادل بعض الكلمات اللطيفة؛ كل هذه أمور طبيعية في كرة القدم، ورغم أنها غير مقبولة، إلا أنه يجب تقبلها. وفينيسيوس، عندما يتعرض لها بطريقة لا تتجاوز الحدود الشخصية أو الإساءة، يكون ممتازًا في كرة القدم. فهو يصل إلى مستويات جديدة عندما يثير الخصوم أعصابه.

    قبل هدفه ضد بنفيكا، كانت المباراة بالضبط من النوع الذي يزدهر فيه البرازيلي. تلقى الكرة مرارًا وتكرارًا، وتعرض للركل مرارًا وتكرارًا. كان لاعبو بنفيكا يصرخون عليه، وكان يرد عليهم. سجل هدفًا رائعًا حقًا، واستمتع بلحظة قصيرة من الاحتفال المفرط.

    بالتأكيد، انزعج بعض مشجعي بنفيكا، لكن فينيسيوس استحق هذه اللحظة. يحق له القيام بهذه الأشياء، خاصة عندما يدعمها أداؤه في الملعب.

  • Vinicius Jr Real Madrid 2024-25Getty Images

    جولة انتقامية محزنة

    وقد كان أداؤه رائعًا في الآونة الأخيرة. تعرض فينيسيوس للتنمر على الإنترنت عندما عانى من عام سيئ بعد تعهده بالعودة بقوة بعد حصوله على المركز الثاني في تصويت جائزة الكرة الذهبية لعام 2024. ادعى فينيسيوس أنه "سيعود أقوى بعشر مرات إذا لزم الأمر"، لكنه سجل ثمانية أهداف فقط في الدوري الإسباني خلال عام 2025. 

    وسط التغييرات الإدارية وإصابات زملائه الرئيسيين في الفريق، كان واقع الأمر أن فينيسيوس لم يستطع أبدًا اكتشاف كيفية اللعب مع كيليان مبابي - وفي الحقيقة، لا يزال غير قادر على ذلك. عانى من جفاف تهديفي دام 19 مباراة مع ناديه ومنتخب بلاده خلال الأشهر الأخيرة من العام، حيث عاد لاعب كرة القدم الذي كان يتأرجح بين الأداء الرائع والأداء السيئ في سنوات شبابه إلى الظهور مرة أخرى. 

    لكن على الرغم من كل ذلك، حظي فينيسيوس بدعم وحماية كبار المسؤولين في ريال مدريد. عندما اختلف مع المدرب السابق تشابي ألونسو، حرص النادي على طمأنة المهاجم بأن مكانه في الفريق آمن - وأنه لاعب مهم في البرنابيو طالما أراد البقاء هناك. لا يزال فينيسيوس هو الفتى الذهبي لريال مدريد، ويُعامل على هذا النحو. 

  • Real Madrid CF v Real Sociedad - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    إطلاق النار مرة أخرى

    وقد كافأ فينيسيوس هذه الثقة بأداء ممتاز في بداية عام 2026. منذ بداية العام، سجل سبعة أهداف وصنع ثلاثة أهداف أخرى في 12 مباراة. في أول ست مباريات له في الدوري هذا العام، سجل بالفعل نصف إجمالي الأهداف (أربعة) التي سجلها في الدوري الإسباني طوال عام 2025 (ثمانية). 

    وقد وعد ألفارو أربيلوا، منذ أن حل محل ألونسو كمدرب، بأن فينيسيوس سيظل عنصراً أساسياً في الفريق - ربما أكثر من مبابي، الذي تراجعت مستواه بعد رحيل المدرب السابق لباير ليفركوزن. 

    وقال أربيلوا يوم الثلاثاء قبل مباراة الإياب ضد بنفيكا: "فينيسيوس لاعب جيد جدًا ولديه رغبة كبيرة. إنه متحمس جدًا لهذا النوع من المباريات". "منذ وصولي، كان يقدم أداءً رائعًا. إنه لاعب مميز. نريد الاستفادة منه إلى أقصى حد. لديه شخصية قوية، إنه قائد. نحن بحاجة إليه". 

    قد تكون نتائج ريال مدريد متفاوتة، لكن هذا ليس خطأ فينيسيوس. سجل هدفًا وكان اللاعب الوحيد الفعال - لم يكمل أي لاعب عددًا أكبر من المراوغات أو لمس الكرة أكثر منه في منطقة جزاء الخصم - في خسارة ريال مدريد 2-1 أمام أوساسونا يوم السبت. اضطر ثلاثة لاعبين من أوساسونا إلى الخروج في أوقات مختلفة لأنهم واجهوا مشاكل بعد ركلهم المتواصل للاعب رقم 7 في ريال مدريد، وهو دليل واضح على أن فينيسيوس يعود إلى أفضل مستوياته. 

  • Vinicius Jr Real Madrid 2025Getty

    العمل الجاد

    كان السبب الرئيسي في عودة فينيسيوس هو الطريقة التي اختار أربيلوا أن يستخدمه بها. تحت قيادة أنشيلوتي، تم منح نجوم ريال مدريد حرية الحركة. تحت قيادة ألونسو، أصبحت الأمور ربما أكثر صرامة. وعلى الرغم من أن ريال مدريد تحت قيادة أربيلوا لم يتشكل بشكل كامل بعد، إلا أنه يبدو حتى الآن أنه يقع في مكان ما بين الاثنين. 

    من الواضح أن فينيسيوس تلقى تعليمات باحتلال الجناح الأيسر، لكنه غطى المساحات بشكل أكثر فعالية عندما لا تكون الكرة في حوزة ريال مدريد. لم يقم أي لاعب في ريال مدريد بركض أكثر من اللاعب البالغ من العمر 25 عامًا خلال المباراتين الأخيرتين. من الصعب قياس إحصائياته الدفاعية - فينيسيوس ليس خبيرًا في التدخلات أو المواجهات الهوائية - لكن الملاحظة البصرية تشير إلى أنه على الأقل يبذل جهدًا بدنيًا كان يكرهه في السابق. 

    بالطبع، لا يزال هناك مجال للتحسين، لكن تشكيلة أربيلوا - مع وجود جانب أيسر قوي لدعم فينيسيوس يتكون من إدواردو كامافينجا وألفارو كاريراس - منحته الحماية التي لم تكن موجودة من قبل. ورد فينيسيوس بدوره بأن أصبح أكثر نشاطًا عندما لا يكون ريال مدريد في حوزته الكرة. 

  • TOPSHOT-FBL-ESP-LIGA-REAL MADRID-RAYO VALLECANOAFP

    تقاسم العبء

    مع 11 هدفًا و11 تمريرة حاسمة في الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا حتى الآن هذا الموسم، لا يزال فينيسيوس بعيدًا عن تحقيق حملة تستحق جائزة الكرة الذهبية. ربما يكون من غير الواقعي توقع أن يصل إجمالي مساهماته في الأهداف إلى أكثر من 40 هدفًا كما فعل تحت قيادة أنشيلوتي مع وجود مبابي إلى جانبه، لكنه على الأقل يقدم الآن أكثر مما كان متوقعًا خلال النصف الأول من موسم 2025-26.

    إذا تمكن من تحقيق ذلك، فسيظل ريال مدريد في وضع جيد لإنهاء الموسم بالفوز باللقب، حتى لو خسر كأس الملك وكأس السوبر الإسباني. يتأخر ريال مدريد بفارق نقطة واحدة فقط عن برشلونة في الدوري الإسباني، ويبدو أنه سيؤكد مكانه في دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء. وسيتمكن قريبًا من استعادة جود بيلينجهام بعد تعافيه من الإصابة، بينما بدأ ترينت ألكسندر-أرنولد، الذي عانى من مشاكل لياقية منذ وصوله إلى إسبانيا، في استعادة بعض مستواه. يبدو أن الفريق الأبيض يستعيد لياقته في الوقت المناسب، وهو ما سيساعد فينيسيوس، حيث سيشغل الآخرون دفاعات الخصم.

  • Vinicius JrGetty

    نوعه من المسرح

    بالطبع، فإن القضاء على بنفيكا يوم الأربعاء هو الأولوية المباشرة. يتقدم ريال مدريد بفارق ضئيل 1-0 على الفريق البرتغالي قبل مباراة الإياب التي ستقام على أرضه. لا شك أن ريال مدريد فريق أفضل بكثير من حيث اللاعبين، لكن بنفيكا لعبت معه على قدم المساواة الأسبوع الماضي، وفازت عليه 4-2 في 28 يناير. ليس من الصعب تصور أن مورينيو سيقدم أداءً رائعًا في المسابقة الأوروبية.

    لكن هذه هي أيضًا النوعية من المباريات التي برز فيها فينيسيوس تاريخيًا. سجل هدف الفوز في نهائي دوري أبطال أوروبا 2022، وسجل هدفين في نصف النهائي 2024، وسجل هدفًا آخر ليحسم لقب ريال مدريد بعد بضعة أسابيع في ويمبلي. في 77 مباراة في دوري أبطال أوروبا، سجل 31 هدفًا وصنع 31 تمريرة حاسمة. لذا، سيكون من الحماقة استبعاده في مباراة خروج المغلوب في دوري أبطال أوروبا.

    وبعد أسبوع عصيب، قلة هم الذين يستحقون الرقص أكثر من فينيسيوس في الوقت الحالي.

