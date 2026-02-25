(C)Getty Images
ترجمه
ادفعوا، أرسنال! سبورتنج يستعد لتحقيق مكاسب جديدة مع عودة فيكتور جيوكيريس إلى تسجيل الأهداف
ثنائية ديربي تكلف أرسنال
وفقًا لتقارير من وسائل الإعلام البرتغالية O Jogo، فإن المهاجم على وشك تفعيل بند محدد يتعلق بالأداء، والذي سيجعل أرسنال يحول مبلغًا إضافيًا قدره 500,000 يورو (430,000 جنيه إسترليني) إلى خزينة نادي سبورتنج لشبونة. الاتفاق الذي تم إبرامه خلال انتقاله المثير للانتباه إلى لندن يعتمد بشكل كبير على النتائج الملموسة، وقد حقق هدفيه ضد توتنهام إنجازًا مهمًا جعله على وشك تحقيق هذا الهدف. مقابل كل 20 هدفًا يسجله جيوكيريس، يحق لفريق ليونز الحصول على مكافأة مالية، واللاعب البالغ من العمر 26 عامًا على وشك تحقيق هذا الإنجاز.
- (C)Getty Images
تكلفة هيمنة ديربي شمال لندن
تسلط الأرقام الكامنة وراء الصفقة الضوء على مدى ثقة أرسنال في قدرة المهاجم على ترجمة أدائه في الدوري البرتغالي إلى الدوري الإنجليزي الممتاز. يفتخر جيوكيريس حالياً بـ 18 مساهمة في الأهداف هذا الموسم، تتألف من 15 هدفاً وثلاث تمريرات حاسمة في جميع المسابقات.
مع تحديد الرقم السحري بـ 20، يحتاج لاعب كوفنتري سيتي السابق إلى مشاركتين أخريين فقط لتفعيل الدفع. وهذا ليس أمرًا استثنائيًا، فالعقد ينص على دفع 500 ألف يورو إضافية عن كل 20 مساهمة يسجلها خلال فترة عقده. حافظ سبورتنج لشبونة على مصالحه بعناية من خلال هذه المكافآت المتدرجة. عندما وقع جيوكيريس في البداية مقابل 63.5 مليون يورو (54.6 مليون جنيه إسترليني)، تضمنت الصفقة إضافات محتملة بقيمة إجمالية 10 ملايين يورو (8.6 مليون جنيه إسترليني).
بينما تشير صحيفة A Bola إلى أن الرقم الأولي كان أعلى قليلاً عند 65.7 مليون يورو، إلا أن الإجماع لا يزال على أن نادي لشبونة العملاق هو المستفيد الرئيسي من نجاح اللاعب السويدي في إنجلترا. فقد حصل النادي بالفعل على 1.25 مليون يورو (1.1 مليون جنيه إسترليني) بعد أن أكمل المهاجم 20 مباراة لعب فيها 45 دقيقة على الأقل، مما يضمن تدفقًا ثابتًا للدخل على الرغم من عدم وجود بند بيع تقليدي.
نقطة التحول
لم يكن الأمر سهلاً دائماً بالنسبة للرجل المكلف بقيادة هجوم آرسنال. في بداية الموسم، سارعت الصحافة البريطانية والأوروبية إلى شحذ سكاكينها، متسائلة عما إذا كان جيوكيريس سيبرر سعره الباهظ. خضع فترة تأقلمه الأولية لتدقيق شديد، حيث أشار الخبراء إلى أنه بدا غير قادر على مواكبة المستوى المطلوب، حيث عانى من صعوبة في تسجيل الأهداف خلال أسابيعه الأولى في العاصمة. تساءل الكثيرون عما إذا كان الانتقال من لشبونة إلى لندن خطوة بعيدة جدًا بالنسبة للمهاجم القوي.
ومع ذلك، تغيرت الرواية بشكل كبير. تحت قيادة أرتيتا، تحول جيوكيريس إلى لاعب أساسي بلا منازع ونقطة محورية في هجوم أرسنال. خلال 36 مباراة هذا الموسم، سجل 2344 دقيقة، مما يثبت قدرته على التحمل وموثوقيته في جدول الدوري الإنجليزي الممتاز المرهق.
- AFP
يستحق كل قرش
بدأ نموذج المكافآت المنظم الذي يستخدمه أرسنال يبدو وكأنه ضربة معلم في مجال التوظيف، حيث يربط التخطيط المالي مباشرة بالأداء على أرض الملعب. على عكس العديد من الانتقالات التجريبية التي تفشل في تحقيق النتائج المرجوة، فإن كل قرش يتم إرساله إلى البرتغال يمثل عائدًا ناجحًا على الاستثمار بالنسبة للندنيين. مع 10 أهداف في الدوري الإنجليزي الممتاز باسمه، يوفر جيوكيريس الميزة الحاسمة التي غالبًا ما كان يفتقر إليها الغانرز في سباقات اللقب المتقاربة، مما يبرر قرار الاستثمار بكثافة في خدماته.
مع اقتراب نهاية الموسم، يظل التركيز على ما إذا كان جيوكيريس قادرًا على قيادة أرسنال إلى الفوز باللقب. مع استمرار وجود دوري أبطال أوروبا والمهام المحلية على جدول الأعمال، يبدو أن الهدفين المتبقيين المطلوبين لتحقيق المكسب التالي هما مسألة "متى" وليس "إذا". بالنسبة لسبورتنج لشبونة، لا تزال الهدية التي لا تنضب سارية المفعول، بينما بالنسبة لمشجعي أرسنال، فإن رؤية نجمهم الأول يجد خطواته في الديربي تستحق كل قرش من المبلغ المرتقب الذي يبلغ نصف مليون يورو.
إعلان