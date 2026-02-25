ادفعوا، أرسنال! سبورتنج يستعد لتحقيق مكاسب جديدة مع عودة فيكتور جيوكيريس إلى تسجيل الأهداف

تسلط الأرقام الكامنة وراء الصفقة الضوء على مدى ثقة أرسنال في قدرة المهاجم على ترجمة أدائه في الدوري البرتغالي إلى الدوري الإنجليزي الممتاز. يفتخر جيوكيريس حالياً بـ 18 مساهمة في الأهداف هذا الموسم، تتألف من 15 هدفاً وثلاث تمريرات حاسمة في جميع المسابقات.

مع تحديد الرقم السحري بـ 20، يحتاج لاعب كوفنتري سيتي السابق إلى مشاركتين أخريين فقط لتفعيل الدفع. وهذا ليس أمرًا استثنائيًا، فالعقد ينص على دفع 500 ألف يورو إضافية عن كل 20 مساهمة يسجلها خلال فترة عقده. حافظ سبورتنج لشبونة على مصالحه بعناية من خلال هذه المكافآت المتدرجة. عندما وقع جيوكيريس في البداية مقابل 63.5 مليون يورو (54.6 مليون جنيه إسترليني)، تضمنت الصفقة إضافات محتملة بقيمة إجمالية 10 ملايين يورو (8.6 مليون جنيه إسترليني).

بينما تشير صحيفة A Bola إلى أن الرقم الأولي كان أعلى قليلاً عند 65.7 مليون يورو، إلا أن الإجماع لا يزال على أن نادي لشبونة العملاق هو المستفيد الرئيسي من نجاح اللاعب السويدي في إنجلترا. فقد حصل النادي بالفعل على 1.25 مليون يورو (1.1 مليون جنيه إسترليني) بعد أن أكمل المهاجم 20 مباراة لعب فيها 45 دقيقة على الأقل، مما يضمن تدفقًا ثابتًا للدخل على الرغم من عدم وجود بند بيع تقليدي.