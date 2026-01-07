Real Madrid v FC Barcelona: Spanish Super CupGetty Images Sport
معتز الجمال

اتجاه لنقل السوبر الإسباني خارج السعودية في 2027.. ومفاوضات حول "تقليل العائد المالي"!

كشف تقرير صحفي عن اتجاه الاتحاد الإسباني لكرة القدم لنقل كأس السوبر في نسخة 2027 خارج السعودية بشكل استثنائي؛ نظراً لتعارض الموعد مع كأس آسيا التي تحتضنها المملكة.

ويبحث الاتحاد حالياً عن مضيف بديل لكأس السوبر الإسباني، التي تُنقل عبر "تطبيق ثمانية" بشكلٍ مجاني في الشرق الأوسط، مع تأكيد العودة للمملكة لاحقاً لاستكمال العقد الممتد حتى عام 2029.

  • إثارة منتظرة في جدة

    تتجدد الإثارة في الملاعب السعودية مع احتضان منافسات كأس السوبر الإسباني 2026، حيث يترقب العالم مواجهات نارية في نصف النهائي تجمع بين برشلونة وأتلتيك بيلباو، وديربي العاصمة المشتعل بين ريال مدريد وأتلتيكو.

    وتأتي هذه الملاحم امتداداً لتاريخ حافل بدأ عام 2020 حين استضافت جدة النسخة الأولى بنظام "الفرق الأربعة" وتوج بها ريال مدريد.

    ومنذ ذلك الحين، تنقلت البطولة بين "الجوهرة المشعة" في جدة وملاعب الرياض، وشهدت هيمنة قطبي إسبانيا؛ إذ حصد ريال مدريد اللقب في نسخ 2020 و2022 و2024 بنتائج عريضة، بينما خطف برشلونة اللقب في 2023، وصولاً إلى النسخة الأخيرة التي شهدت تفوقاً كاسحاً للبرسا بخماسية (5-2) على غريمه التقليدي.

    مفاوضات لنقل السوبر في 2027

    أكدت صحيفة "ذا أثليتيك" أن الاتحاد الإسباني لكرة القدم يدرس بجدية نقل بطولة كأس السوبر الإسباني لعام 2027 خارج المملكة العربية السعودية بشكل استثنائي.

    وأوضح التقرير أن هذه الخطوة تأتي رغم سريان العقد الممتد بين الطرفين حتى عام 2029، وذلك بسبب تعارض المواعيد مع استضافة السعودية لنهائيات كأس آسيا في العام ذاته.

    ويبحث الاتحاد الإسباني حالياً عن دولة بديلة داخل منطقة الشرق الأوسط لاستضافة هذه النسخة تحديداً، لضمان استمرار الزخم الجماهيري والمكاسب التسويقية، قبل العودة لاستكمال العقد في السعودية بعد انتهاء البطولة الآسيوية.

    وكشف التقرير عن مفاوضات جارية هذا الأسبوع في مدينة جدة بين الطرفين، حيث يطالب الاتحاد السعودي بضرورة تفعيل نقل الخبرات الفنية الإسبانية المتفق عليها، أو خصم جزء من العائدات المالية المستحقة للاتحاد الإسباني في حال عدم الالتزام بذلك، وذلك ضمن المناقشات المستمرة حول بنود العقد الممتد حتى عام 2029.

  • زيادة أرباح السوبر الإسباني

    شهدت نسخة 2026 من كأس السوبر الإسباني في السعودية قفزة مالية ملحوظة، حيث رفع الاتحاد الإسباني إجمالي الجوائز إلى نحو 23 مليون يورو.

    وتُوزع حصة المشاركة الأساسية البالغة 16.3 مليون يورو بين الفرق الأربعة وفق معايير تعتمد على الألقاب والتاريخ والمشاهدة، مما يبقي الحصة الأكبر لصالح قطبي الكرة الإسبانية ريال مدريد وبرشلونة.

    أما جوائز الأداء، فيحصد البطل مليوني يورو إضافية، والوصيف 1.4 مليون يورو، مقابل 800 ألف يورو لكل من الخاسرين في نصف النهائي.

    وعلى الصعيد المؤسسي، تدر البطولة عوائد إجمالية للاتحاد الإسباني تبلغ 51 مليون يورو-منها 40 مليوناً من العقد السعودي- حيث سيتم توجيه 26 مليوناً منها لتطوير كرة القدم في الدرجات الدنيا والقواعد الشعبية.


    سجل أبطال السوبر الإسباني

    يُحكم نادي برشلونة قبضته على السجل التاريخي لأبطال كأس السوبر الإسباني، متربعاً على القمة برصيد 15 لقباً (آخرها نسخة 2025)، إضافة إلى حلوله وصيفاً في 12 مناسبة.

    ويأتي الغريم التقليدي ريال مدريد في المركز الثاني برصيد 13 لقباً. وتشتد المنافسة في المراكز التالية، حيث يتقاسم أتلتيك بيلباو وديبورتيفو لاكورونيا المركز الثالث بـ 3 ألقاب لكل منهما، بينما يمتلك أتلتيكو مدريد لقبين فقط رغم خوضه النهائي 7 مرات (خسر 5 منها).

    وتضم قائمة الأندية المتوجة بلقب وحيد كلاً من فالنسيا، إشبيلية، ريال سرقسطة، ريال مايوركا، وريال سوسيداد.

    وعلى الصعيد الفردي، يظل الأرجنتيني ليونيل ميسي الهداف التاريخي للبطولة دون منازع برصيد 14 هدفاً، متفوقاً بفارق كبير على أقرب ملاحقيه راؤول جونزاليس وكريم بنزيما (7 أهداف لكل منهما).

