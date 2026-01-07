اتجاه لنقل السوبر الإسباني خارج السعودية في 2027.. ومفاوضات حول "تقليل العائد المالي"!

تتجدد الإثارة في الملاعب السعودية مع احتضان منافسات كأس السوبر الإسباني 2026، حيث يترقب العالم مواجهات نارية في نصف النهائي تجمع بين برشلونة وأتلتيك بيلباو، وديربي العاصمة المشتعل بين ريال مدريد وأتلتيكو.

وتأتي هذه الملاحم امتداداً لتاريخ حافل بدأ عام 2020 حين استضافت جدة النسخة الأولى بنظام "الفرق الأربعة" وتوج بها ريال مدريد.

ومنذ ذلك الحين، تنقلت البطولة بين "الجوهرة المشعة" في جدة وملاعب الرياض، وشهدت هيمنة قطبي إسبانيا؛ إذ حصد ريال مدريد اللقب في نسخ 2020 و2022 و2024 بنتائج عريضة، بينما خطف برشلونة اللقب في 2023، وصولاً إلى النسخة الأخيرة التي شهدت تفوقاً كاسحاً للبرسا بخماسية (5-2) على غريمه التقليدي.