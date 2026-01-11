المصائب لا تأتي فرادى.. فالفيردي يغادر "كلاسيكو السوبر" مصابًا!

أثار النجم الأوروجواياني فيديريكو فالفيردي حالة من القلق في صفوف ريال مدريد، بعدما اضطر لمغادرة نهائي كأس السوبر الإسباني أمام برشلونة مصاباً في الدقيقة 66.

اشتكى "الصقر" من انزعاجات في العضلة الخلفية للفخذ الأيمن، ورغم محاولته التحامل على الإصابة والقيام بسباق سرعة، إلا أنه أدرك عدم قدرته على الاستمرار ليطلب التبديل فوراً.

ومما يخفف حدة المخاوف مبدئياً هو خروج اللاعب سائراً على قدميه، ما قد يستبعد فرضية التمزق الكبير، إلا أن علامات الغضب التي ظهرت عليه وحاجته للخروج في مباراة نهائية تبقي "أجراس الخطر" تدق داخل النادي الملكي بانتظار نتائج الفحوصات الطبية لتحديد مدة غيابه، وهو الذي يعد ركيزة أساسية في الفريق.