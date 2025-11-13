هالاند ضد إستونيا | المُحارب الحقيقي يعيد النرويج إلى المونديال برأس مرفوعة .. وفي طريقه لنسف القاعدة الظالمة!

بعد فترة امتدت إلى 27 عامًا كاملة من الغياب، نجح النجم إرلينج هالاند في جعل منتخب النرويج على وشك المشاركة في نهائيات كأس العالم 2026، بأداء فردي مذهل جعل أحفاد الفايكنج قريبين من حجز مقعد مباشر في البطولة وبمسيرة ذهبية حتى الآن، لم تشوبها أي خسارة أو حتى تعادل.

هالاند سجل هدفين مكررًا ما فعله شريكه سورلوث، ليساهما في فوز النرويج على إستونيا بنتيجة (4-1)، في ليلة ساحرة شهدتها العاصمة أوسلو وعاشها عشرات الآلاف بملعب "وليفال"، حيث ضمن الفريق "نظريًا" تواجده في المونديال بعد انتصاره السابع على التوالي في التصفيات.

وبذلك الفوز يتصدر منتخب النرويج المجموعة التاسعة برصيد 21 نقطة من 7 مباريات، بينما تتبقى فرصة شبه مستحيلة لمنتخب إيطاليا (الوصيف بـ15 نقطة) لاحتلال صدارة المجموعة، وهي الفوز في مباراتيه المقبلتين أمام مولدوفا وإيطاليا بفارق أهداف (+19).